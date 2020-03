Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονίζει η υπόθεση με νεαρή ασθενή με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Γιώργος Μπαλάσκας, νοσηλευτής στον “Ευαγγελισμό” για την ιστορία της γυναίκας και για τη “μάχη” γιατρών και νοσηλευτών εδώ και εβδομάδες.