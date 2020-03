Κόσμος

Με έκτακτη πτήση επιστρέφουν οι Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη

Οδηγίες από το γενικό προξενείο της Ελλάδας, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Με έκτακτη πτήση της Aegean επιστρέφουν από την Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της Πέμπτης οι Έλληνες και οι πολίτες τρίτων χωρών με ελληνική άδεια διαμονής, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι σήμερα στις ελληνικές Αρχές στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 17.20 (τοπική ώρα) την Πέμπτη.

«Σε συνέχεια της από 23.03.2020 ανακοίνωσης των Ελληνικών Αρχών στην Τουρκία περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επαναπατρισμό, λόγω των πρόσφατων μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόληψη διάδοσης του ιού COVID-19, κα της ΚΥΑ υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020, περί επιβολής μέτρου προσωρινού περιορισμού συνδέσεων χώρας μας με Τουρκία, ενημερώνουμε ότι αύριο 26.03.2020 και ώρα 17:20 (τοπική) πρόκειται πραγματοποιηθεί έκτακτη πτήση της Aegean για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών με ελληνική άδεια διαμονής, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι σήμερα στις Ελληνικές Αρχές στην Τουρκία» αναφέρει συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του.

Το προξενείο απευθύνει έκκληση στους ως άνω να βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Κων/πολης στις 15:00 (τοπική ώρα) το αργότερο, ενώ σημειώνει ότι η αεροπορική εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί τους στα δηλωθέντα στοιχεία για τις επιμέρους διαδικαστικές ενέργειες περί πληρωμής και συναφή ζητήματα.

Σε περίπτωση εκδήλωσης επιθυμίας ύστατης στιγμής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το προξενείο είτε τηλεφωνικώς στο 02123938290-1-2-4 είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο grgencon.kon@mfa.gr έως αύριο 26.06 και ώρα 12:00 (τοπική), αποστέλλοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική δ/νση, αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας ανάλογα με ποιο θα ταξιδέψουν). Οίκοθεν νοείται ότι για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον την τελευταία στιγμή ισχύουν όλα τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και σημειώνει ότι το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για επικοινωνία σε ώρες εκτός λειτουργίας της Προξενικής Αρχής είναι 00905436819982.