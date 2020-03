Κόσμος

Κορονοϊός: 231 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον απολογισμό των θυμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι ασθενείς που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία από τα γηροκομεία.

Στους 1.331 ανέρχονται οι θάνατοι από τον κορονοϊό στη Γαλλία, αφού μέσα σε 24 ώρες άλλοι 231 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές.

Η αύξηση αυτή, της τάξης του 21%, συνιστά πάντως μια ελαφρά κάμψη στον αριθμό των θανάτων σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται μόνο οι ασθενείς που πεθαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι σύντομα θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν και στοιχεία από θανάτους σε οίκους ευγηρίας, κάτι που σημαίνει ότι οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν.

Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας, Ζερόμ Σαλμόν πρόσθεσε ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν στα 25.233, δηλαδή κατά 13% μέσα σε μία ημέρα. Από τους ασθενείς, οι 2.827 είναι σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

«Ο κατ’ οίκον περιορισμός θα διαρκέσει για όσο διάστημα χρειαστεί. Θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες με ποιον τρόπο σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τις συστάσεις του επιστημονικού συμβουλίου», το οποίο προτείνει την παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μέχρι τις 28 Απριλίου, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος της Kυβέρνησης, Σιμπέτ Ντιαγιέ, μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου.