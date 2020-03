Κόσμος

Αίτημα αποφυλάκισης από τον Ασάνζ λόγω... κορονοϊού

Τι επικαλέστηκε το δικαστήριο για την απόφαση του επί του αιτήματος του ιδρυτή των WikiLeaks...

Δικαστήριο του Ουέστμινστερ δεν έκανε δεκτό, την Τετάρτη, το αίτημα του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, να βγει με εγγύηση, αφού οι συνήγοροί του ζήτησαν να απελευθερωθεί, επειδή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να. προσβληθεί από τον κορονοϊό στη φυλακή.

«Βάσει των δεδομένων σήμερα, η παγκόσμια πανδημία, από μόνη της, δεν μπορεί να αιτιολογήσει την αποφυλάκιση του κ. Άσανζ», δήλωσε η δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ και εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του δημοσιογράφου κατά το παρελθόν δείχνει πόσο μακρυά είναι διατεθειμένος να φτάσει, ώστε να αποφύγει τις διαδικασίες έκδοσης, και ότι υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι στην περίπτωση που θα αποφυλακιστεί θα δραπετεύσει ξανά.

Η δικαστής αναφερόταν στο γεγονός ότι ο Ασάνζ παραβίασε τους όρους της εγγύησης και διέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο το 2012 προκειμένου να αποφύγει την έκδοση στη Σουηδία, όπου καταζητούνταν για φερόμενα σεξουαλικά εγκλήματα τότε, καθώς οι κατηγορίες αποσύρθηκαν το 2019.

Η Μπαρέιτσερ αγνόησε έτσι τα επιχειρήματα του Έντουαρντ Φιτζέραλντ, δικηγόρου του 49χρονου που ανέφερε πως ο κρατούμενος υπέφερε από τέσσερις λοιμώξεις του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια των επτά ετών που έμενε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Ο Φιτζέρλαντ είπε επίσης ότι ο Ασάνζ είχε καρδιακά προβλήματα που τον θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο.

«Η έμφαση δεν δίνεται στην μάχη αλλά στην επιβίωση», δήλωσε ο συνήγορος προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διαφύγει ο Ασάνζ, ο οποίος εάν προσβληθεί από τον ιό στη φυλακή, «ο κίνδυνος θα μπορούσε να είναι θανατηφόρος».

Ο Φιτζέρανλτ είπε στο δικαστήριο ότι Αυστρατλός είχε έναν σύντροφο που έχει ζήσει στη Βρετανία για περισσότερα από 20 χρόνια και ότι αν βγει με εγγύηση, θα ζήσει μαζί του. Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι είχε παιδιά, χωρίς να αναφέρει τις ηλικίες τους.

Ο δικηγόρος επανέλαβε ότι εκείνος και οι υπόλοιποι συνήγοροι του δημοσιογράφου δεν μπορούν να τον δουν στην φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, όπου συνεχίζει να κρατείται, και επομένως να προετοιμάσουν την υπόθεση η εκδίκαση της οποίας θα συνεχιστεί τον Μάιο.

«Ο κ. Ασάνζ κρίνει τον εαυτό του πάνω από το νόμο» υποστήριξε από την πλευρά της η δικηγόρος που εκπροσωπεί τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για να ισχυριστεί ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να προσπαθήσει να αποφύγει την έκδοση του.

Ο 49χρονος θα μπορούσε να καταδικαστεί σε 175 χρόνια φυλάκισης εάν εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες που περιλαμβάνουν δημοσίευση και παροχή πληροφοριών στους δημοσιογράφους, συνωμοσία και παραβίαση του νόμου για κατασκοπία, επειδή το 2010 δημοσιοποίησε μέσω του αποκαλυπτικού ιστότοπου περίπου 250.000 διπλωματικά τηλεγραφήματα και 500.000 απόρρητα έγγραφα για τη δράση του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.