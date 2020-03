Αθλητικά

Η Άννα Κορακάκη στον ΑΝΤ1 για την “επόμενη ημέρα” από την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων (βίντεο)

Η σκοποβόλος και πρώτη λαμπαδηδρόμος για τους Αγώνες του Τόκιο, μιλά για τους φόβους των αθλητών και την απειλή του κορονοϊού, προτρέποντας όλους να μείνουν στο σπίτι.