Υγεία - Περιβάλλον

Θεοτοκά στον ΑΝΤ1: Η απομόνωση είναι προσφορά αγάπης “στον καιρό του κορονοϊού” (βίντεο)

Η Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, μιλά για τις ψυχικές επιπτώσεις της αναγκαστικής καραντίνας και τις διεξόδους από αυτές.