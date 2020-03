Κόσμος

Ανακούφιση χάρισε στη Μέρκελ το δεύτερο τεστ για τον κορονοϊό

Η Καγκελάριος της Γερμανίας βρίσκεται σε καραντίνα και θα υποβληθεί σε νέα εξέταση την ερχόμενη εβδομάδα.

Αρνητικό είναι και το δεύτερο τεστ για τον κορονοϊό, στο οποίο υπεβλήθη σήμερα η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εκπροσώπου της γερμανικής κυβέρνησης.

«Η Καγκελάριος εξακολουθεί να εργάζεται από το σπίτι, όπου βρίσκεται σε καραντίνα και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υποβληθεί σε νέα εξέταση», δήλωσε εκπρόσωπός της.

Η Μέρκελ παραμένει από την Κυριακή σε προληπτική καραντίνα, καθώς ο γιατρός που την εμβολίασε την περασμένη Παρασκευή κατά του πνευμονιόκοκκου, βρέθηκε στο μεταξύ θετικός στον COVID-19.