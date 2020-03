Κόσμος

Κορονοϊός: με συνταγή γιατρού μάσκες και αντισηπτικά... στο Βέλγιο

Απόφαση του υπουργείου Οικονομίας προκειμένου να "φρενάρει" τις αλόγιστες αγορές...

Οι προστατευτιικές μάσκες και τα αντισηπτικά, καθώς και πέντε άλλα προϊόντα προστασίας και απολύμανσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία κατά του νέου κορονοϊού, θα είναι πλέον διαθέσιμα μόνο με ιατρική συνταγή, σύμφωνα με απόφαση του βελγικού υπουργείου Οικονομίας.

Ανάμεσα στα προϊόντα που θα δίνονται μόνο με συνταγή γιατρού είναι οι μάσκες τύπου FFP2 και FFP3, τα αντισηπτικά, οι προστατευτικές ποδιές, τα προστατευτικά γυαλιά και τα γάντια νιτριλίου.

Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται «εξοπλισμός ατομικής προστασίας και βιοκτόνα» των οποίων η πώληση «επιτρέπεται μόνο από εγκεκριμένα φαρμακεία» και πρέπει να συνταγογραφούνται από επαγγελματίες στο τομέα της Υγείας, όπως γιατρούς.