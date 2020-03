Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: Σπουδαία ανακάλυψη Αμερικανών ερευνητών

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές για τη μετάλλαξη του ιού, σύμφωνα με την Washingtonpost.com

Οι ιοί αναπτύσσουν μεταλλάξεις καθώς αναπαράγονται και «κινούνται» στον ανθρώπινο πληθυσμό. Κάθε μετάλλαξη μπορεί να κάνει τον εκάστοτε ιό περισσότερο, ή λιγότερο επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς και πιο ανθεκτικό σε κάποιο συγκεκριμένο εμβόλιο.

Ο γενετικός κώδικας, που έχει ο νέος κορονοϊός, παραμένει σχετικά σταθερός καθώς η διασπορά του στον ανθρώπινο πληθυσμό είναι εν εξελίξει. Αυτό υποδηλώνει ότι το εμβόλιο, που είναι θέμα χρόνου να βρεθεί, θα είναι πιθανότατα πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του SARS-CoV-2, σύμφωνα με τη washingtonpost.com.

Συγκεκριμένα, ομάδα επιστημόνων που μελετούν τον SARS-CoV-2 υποστηρίζει, ότι ο νέος κορονοϊός φαίνεται να μεταλλάσσεται αργά και ότι ένα τελικό εμβόλιο δεν θα χρειαστεί να αλλάξει πολύ, αν όχι καθόλου, για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τη νόσο COVID-19.

Η βραδεία μετάλλαξη του κορονοϊού, εάν παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, σημαίνει ότι οι λοιμωξιολόγοι μπορούν να βασιστούν για αρκετό χρόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος εμβολίου που θα καταπολεμάει αρκετά αποτελεσματικά τον ιό.

Ο κορονοϊός έχει υποστεί λίγες μεταλλάξεις μέχρι τώρα

Το στέλεχος του SARS-CoV-2 που εξαπλώνεται τώρα στον κόσμο έχει υποστεί 4-10 μεταλλάξεις σε σύγκριση με την αρχική μορφή του ιού που ξέσπασε στην κινεζική πόλη Γουχάν τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με μοριακό γενετιστή από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

«Αυτός είναι ένας σχετικά μικρός αριθμός μεταλλάξεων όταν αναλογιστούμε τον πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχει προσβάλλει ο κορονοϊός. Σε αυτό το σημείο, ο ρυθμός μετάλλαξης του ιού μας δίνει ελπίδα ότι το εμβόλιο που θα αναπτυχθεί θα είναι μίας και μόνο εφάπαξ χορήγησης, αντί να χρειάζεται ένα νέο εμβόλιο κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Αυτή είναι μια εξαιρετική εξέλιξη», δήλωσε ο ίδιος στην Washington Post.

Μικρές ιογενείς μεταλλάξεις, που οδηγούν σε υπερβολικές επιπτώσεις στην κλινική έκβαση των ασθενών δεν είναι κάτι ανήκουστο, ανέφεραν οι ειδικοί, αλλά δεν έχει υπάρξει προς το παρόν καμία τέτοια ένδειξη για τον νέο κορονοϊό.

Και κάπως έτσι, οι ελπίδες γιγαντώνονται, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

