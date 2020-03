Κόσμος

Ισπανία: Επίθεση σε ασθενοφόρα που μετέφεραν ασθενείς με κορονοϊό

Νεαροί εκτόξευσαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά και σε κάδους απορριμμάτων.

(φωτογραφία αρχείου)

Μια ομάδα νεαρών, στη νότια Ισπανία, επιτέθηκε σε ασθενοφόρα που μετέφεραν 28 ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό (COVID-19) και οδηγούνταν σε ένα ίδρυμα που θα τους αναλάμβανε.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε την ημέρα που ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία από την πανδημία έφτασε τους 3.434, ξεπερνώντας εκείνον της Κίνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πολλοί νέοι είχαν συγκεντρωθεί στη πόλη Λίνεα ντε λα Κονθεπθιόν για να εμποδίσουν την άφιξη των ασθενοφόρων. Εκτόξευαν πέτρες και εξύβριζαν τα πληρώματα καθώς περνούσαν, ενώ τοποθέτησαν και ένα αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, για να μην μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες ηλικίας 32 και 25 ετών.

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μεταφέρονταν σε ένα ίδρυμα της πόλης επειδή ο οίκος ευγηρίας στον οποίο διαμένουν, σε άλλη κοινότητα, επρόκειτο να απολυμανθεί. Η Αστυνομία αναγκάστηκε να λάβει μέτρα γύρω από το κτίριο, όπου είχαν συγκεντρωθεί καμιά πενηνταριά άνθρωποι. Κάποιοι εκτόξευσαν δύο μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, ενώ έβαλαν φωτιά και σε κάδους απορριμμάτων.

Οι νέοι αυτοί «προκάλεσαν, απείλησαν και προσέβαλαν τους αστυνομικούς και εκείνους που μετέφεραν τους ασθενείς», είπε ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Λίνεα ντε λα Κονθεπθιόν βρίσκεται κοντά στο Γιβραλτάρ. Μαστίζεται από υψηλή ανεργία και είναι γνωστό κέντρο λαθρεμπορίου τσιγάρων και ναρκωτικών. «Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη επειδή εκείνοι που πωλούν παράνομα τσιγάρα ή χασίς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους χωρίς δικαιολογία», είπε ο εκπρόσωπος.

Στην Ισπανία, πολλοί ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε γηροκομεία τις τελευταίες ημέρες. Ο στρατός, που έχει αναλάβει τις απολυμάνσεις σε αυτά τα ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις βρήκε γέροντες νεκρούς στα κρεβάτια τους, όπως αποκάλυψε η Υπουργός Άμυνας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες.