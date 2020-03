Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

«Μένουμε σπίτι» και τα ζώδια μα βοηθούν να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χρόνο μας.

ΚΡΙΟΣ: Μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι, αλλά με την Αφροδίτη να σχηματίζει όψη τριγώνου με το Δία καλό θα είναι να προσέξεις το τι θα καταναλώσεις μέσα στο σπίτι, γιατί φαίνεται να δυσκολεύεσαι να βάλεις ένα φρένο στη διάθεση σου για... πολύ φαγητό και είναι πολύ πιθανό να ξεφύγεις από τα όρια των κιλών που προτιμάς να κινείσαι. Παράλληλα, η όψη υπόσχεται λύσεις σε κάποια οικονομικά αδιέξοδα στα οποία πιθανά βρέθηκες τελευταία. Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ καλή και για τα ερωτικά σου, αλλά στη φάση που είμαστε μπορεί να νομίζεις ότι σε δουλεύω.

ΤΑΥΡΟΣ: Με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη από το ζώδιο σου να τριγωνίζει σιγά-σιγά το Δία στον Αιγόκερω το μέλλον διαγράφεται ευοίωνο, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει σπίθα και όλα αυτά μπορεί να οφείλονται είτε σε έναν έρωτα με την κλασσική έννοια του όρου, είτε σε κάτι δυνατό που κάνει την καρδιά σου να χτυπάει και σε τραβάει από τις μάταιες σκέψεις που μπορεί να κατέκλυζαν το μυαλό σου το προηγούμενο διάστημα. Εκεί που οι άλλοι μπορεί να βλέπουν σκοτάδι εσύ βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων κι αυτό από μόνο του σου δίνει ένα αβαντάζ!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τους Δία και Αφροδίτη να έχουν ήδη μπει σε όψη τριγώνου ξυπνάει μέσα σου η ανάγκη να ξεφύγεις απ’ ό,τι και απ’ όποιον σου δημιουργεί μια αίσθηση μιζέριας στη ζωή σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να φας και να πιεις δίχως αύριο και να περάσεις το χρόνο σου ερχόμενος σε επαφή με ανθρώπους που νιώθεις οικεία, τους εμπιστεύεσαι και δε φοβάσαι ότι θα σε παρεξηγήσουν. Από την άλλη μπορεί να ελπίζεις ότι θα τύχεις και οικονομικής στήριξης από αγαπημένα σου πρόσωπα που δε θέλουν να σε βλέπουν να ζορίζεσαι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα είπαμε και ας μην τα ξαναλέμε, το “μένουμε σπίτι” σου πάει γάντι, γιατί εσύ είσαι σαν το κινητό σου και όταν είστε σπίτι φορτίζετε. Ειδικά αυτές εδώ τις μέρες με το τρίγωνο της Αφροδίτης με το Δία δεν είσαι μόνος σου στην καραντίνα και τα πράγματα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον! Ακόμα κι αν είσαι σε μακροχρόνια σχέση που νόμιζες ότι η φθορά την είχε βάλει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, συνειδητοποιείς ότι για όλα μπορεί να φταίει η καθημερινότητα και η χημεία που κάποτε κυριαρχούσε παραμένει ζωντανή.

ΛΕΩΝ: Αυτό το τρίγωνο της Αφροδίτης με το Δία είναι ό,τι χρειαζόσουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να δεις τη ζωή πιο αισιόδοξα. Την ώρα που ο Κρόνος, κυρίως, νιώθεις να σε πιέζει ασφυκτικά έρχεται αυτό το τρίγωνο σαν το καλύτερο αντικαταθλιπτικό για να σε βγάλει απ’ τη μιζέρια σου και να στρέψει την προσοχή σου σε όλα αυτά που σε κάνουν ξεχωριστό. Μπόνους δωράκι από τη συγκεκριμένο τρίγωνο και κάποια θετική εξέλιξη στον οικονομικό τομέα, έτσι για να αρχίσουν ένα-ένα τα άγχη σου να χαλαρώνουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ποιος σου είπε ότι απαγορεύεται να είσαι καλά και να μπορείς να νιώθεις ήρεμος στις μέρες μας; Ίσα-ίσα! Αυτές εδώ τις μέρες το σύμπαν σε θέλει αισιόδοξο και μάλιστα όχι με το ζόρι, αλλά για συγκεκριμένους λόγους. Ηρεμείς, νιώθεις ένα βάρος να φεύγει από πάνω σου και παρόλο που αντανακλαστικά μπορεί να μη σου το επιτρέπεις, γιατί έχεις συνηθίσει να είσαι στην πίεση και το άγχος θα δεις τη διάθεση σου να φτιάχνει μόνη της και να απολαμβάνεις αυτό που νιώθεις. Θετικές αυτές εδώ οι μέρες και για τα οικονομικά σου αφού βρίσκεις τρόπους και κάνεις σχέδια που μελλοντικά θα σε βοηθήσουν να τα βελτιώσεις.

ΖΥΓΟΣ: Αυτό το τρίγωνο που σχηματίζουν η Αφροδίτη με το Δία σε βοηθάει να ξαναβρείς τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση και μαζί τη διάθεση να προσπαθήσεις για να ανανεώσεις μια σχέση που φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα είτε δε σε ενέπνεε να δώσεις αυτό που περίμενε από σένα, είτε με το άγχος της δουλειάς και της καθημερινότητας είχες παραμελήσει. Από την άλλη είναι πιθανό να δώσεις και μια δεύτερη (μπορεί και τρίτη) ευκαιρία σε μια σχέση από την οποία σου είναι δύσκολο να αποκοπείς συναισθηματικά. Δε θα σου πω αν κάνεις καλά ή όχι, γιατί ούτως ή άλλως το τρίγωνο της Αφροδίτης με το Δία μπορεί να σε βοηθήσει να κλείσεις τους λογαριασμούς σου και να μπορέσεις να πας παρακάτω ελεύθερος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το τρίγωνο του Δία με την Αφροδίτη ο κοινωνικός σου κύκλος ξαναζωντανεύει αφού σου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με φίλους και συγγενείς που μπορεί να είχατε χαθεί. Μάλιστα δεν αποκλείεται να αναζωπυρωθεί και το ερωτικό ενδιαφέρον ανάμεσα σε σένα και κάποιον που σε μια προηγούμενη φάση είτε λόγω συγκυριών, είτε επειδή δεν άντεχες να αναμετρηθείς με τις ανασφάλειες που μπορεί να σου ξυπνούσε αποφάσισες να παρκάρεις την υπόθεση μέσα σου. Τί αλλάζει τώρα; Ίσως το ότι νιώθεις πως μπορεί να καταλάβει τις ανάγκες σου και να σε κάνει να νιώσεις την οικειότητα και ίσως τη φιλική πλευρά που ψάχνεις σε μια σχέση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το τρίγωνο της Αφροδίτης με το Δία μάντεψε τι ευνοείται πάλι… Ναι, η τσέπη σου! Κρίση μπορεί να έχουμε και δε γίνανε όλοι οι Τοξότες πλούσιοι από τότε που ο Δίας μπήκε στον Αιγόκερω, όμως βλέπεις ότι υπάρχει φως στο τούνελ και αν μη τι άλλο εύκολα ή δύσκολα μπορείς να ανταποκρίνεσαι στις υποχρεώσεις σου και το βράδυ να κοιμάσαι πιο ήσυχος. Τώρα με τη συγκεκριμένη όψη σε ισχύ πουλάς πιο ακριβά το τομάρι σου, σέβεσαι περισσότερο εσύ ο ίδιος αυτό που προσφέρεις και έχεις κόσμο που σε στηρίζει σταθερά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη από τον Ταύρο έχει ξεκινήσει τα τρίγωνα της με τους πλανήτες στο ζώδιο σου ξεκινώντας με το Δία στο ζώδιο σου και κάνει την καρδιά σου να ανεβάσει παλμούς. Η απόλυτα ερωτική όψη της άνοιξης είναι εδώ και σε αφορά άμεσα. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο για τις μέρες που ζούμε, όμως όταν είναι να σε βρει ο έρωτας σε βρίσκει ακόμα κι αν κλειστείς σε μια ντουλάπα και τρως πασατέμπο. Εξάλλου στην εποχή μας, μπορεί να συμβεί και διαδικτυακά, δεν μπορεί;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τρίγωνο που πραγματοποιούν με ακρίβεια σήμερα η Αφροδίτη απ' το Ταύρο με το Δία απ' τον Αιγόκερω μιλάει αφενός για χρήματα που ακόμα κι αν δεν έχουν άμεσο παραλήπτη εσένα σηματοδοτούν το κλείσιμο μιας περιόδου που τα βάρη που είχες φορτωθεί ήταν περισσότερα απ' όσα μπορούσες στ' αλήθεια να σηκώσεις. Από την άλλη όμως μιλάει για ανάγκες, κυρίως σεξουαλικές, που μπορεί να έχεις καταπιέσει και που καλώς ή κακώς δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Μπορεί να είναι απλά η ανάγκη σου για επιβεβαίωση την οποία αν δε βρεις το χώρο ή το θάρρος να την εκφράσεις στο ταίρι σου είναι πιθανό να βρεις άλλο "πεδίο έκφρασης".

ΙΧΘΥΣ: Η Αφροδίτη στον Ταύρο σε τρίγωνο με το Δία από τον Αιγόκερω μιλούν για την ανάγκη σου να εντοπίσεις στους ανθρώπους αυτά τα στοιχεία που σας ενώνουν, γιατί αυτά είναι που σου είναι γνώριμα και ξέρεις ότι μπορείς να τα αγαπήσεις. Λογική σαν σκέψη και οι δύο συγκεκριμένοι πλανήτες κανένα λόγο δεν έχουν να σου πάνε κόντρα. Απλά ίσως δε στο δώσουν όπως ακριβώς το περιμένεις, αλλά πακέτο με έντονες διαφορές, γιατί αυτές είναι που βάζουν το αλατοπίπερο, το πάθος, σε μια γνωριμία που έρχεται για να σε συνεπάρει και να σου θυμίσει ότι ανήκεις στα όντα εκείνα που έχουν συναισθήματα που ξεφεύγουν της λογικής.

