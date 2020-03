Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Δραματική η κατάσταση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στην πανδημία του κορονοϊού αυξήθηκε αλματωδώς για να φθάσει τους 1.031 χθες Τετάρτη, ενώ στη χώρα καταγράφονται πλέον 68.572 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, σύμφωνα με δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι έχουν υποκύψει ήταν ακόμη 827.

Πλέον οι ΗΠΑ περνούν στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, πίσω από την Κίνα και την Ιταλία.

Η Νέα Υόρκη συγκαταλέγεται στις αμερικανικές πολιτείες που δέχονται το πιο βαρύ πλήγμα, με 280 νεκρούς στην μητρόπολη της Νέας Υόρκης αφότου εμφανίστηκε ο ιός SARS-CoV-2 στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 και άρχισε να εξαπλώνεται η ασθένεια COVID-19.

Με βάση μια στατιστική προβολή για την οποία ενημερώθηκε το αμερικανικό Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, 70 ως 150 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να μολυνθούν στις ΗΠΑ, χώρα που μετρά 327 εκατομμύρια πολίτες.