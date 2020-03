Κόσμος

Κορονοϊός: “αχτίδα φωτός” από την Κίνα

Τα νεότερα στοιχεία από τη χώρα που ξέσπασε η πανδημία, επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στην ηπειρωτική Κίνα δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης του κορονοϊού το 24ωρο που ήρθη το μεγαλύτερο μέρος των περιορισμών στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης, όμως τα κρούσματα που οι κινεζικές αρχές χαρακτηρίζουν «εισαγόμενα» αυξήθηκαν, ενώ το Πεκίνο εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή της αναζωπύρωσης της εξάπλωσης.

Ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, εντοπίστηκαν 67 νέα κρούσματα, από 47 την προηγουμένη, σε όλες τις περιπτώσεις άνθρωποι που επέστρεψαν από το εξωτερικό, ενημέρωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε σήμερα.

Το σύνολο των κρουσμάτων αυξήθηκε έτσι στα 81.285.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε επίσης ότι καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι χθες Τετάρτη, με το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας στην ηπειρωτική Κίνα να ανέρχεται πλέον σε 3.287.

Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Σαγκάη (18), στην περιφέρεια Έσω Μογγολία (12) και στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ (11).

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι τις τελευταίες ημέρες θεαματικά χαμηλότερος συγκρινόμενος με τον Φεβρουάριο, όταν η εξάπλωση του κορονοϊού κορυφωνόταν, γεγονός που επιτρέπει στο Πεκίνο να προωθήσει την επανεκκίνηση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.