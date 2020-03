Κοινωνία

Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης στον ΑΝΤ1: κανείς δε θα βγει από το σπίτι του στον Εχίνο (βίντεο)

Ο Ν. Ευφραιμίδης, εξήγησε ότι οι περίπου 3.000 κάτοικοι του χωριού δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους ούτε για ψώνια, μετά τα απανωτά κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή.