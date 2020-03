Κόσμος

Κόσοβο: ο κορονοϊός “έριξε” την Κυβέρνηση!

Μόλις 51 ημέρες έμεινε στην εξουσία ο Κούρτι, που κατήγγειλε τις ΗΠΑ για την ανατροπή της κυβέρνησης του.

Μετά από 51 ημέρες στην εξουσία, ο Άλμπιν Κούρτι αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον πρωθυπουργικό θώκο του Κοσόβου, καθώς η βουλή, με 82 ψήφους, υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσαν βουλευτές από το συγκυβερνών κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου (DSK).

Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 32 βουλευτές. Η Βουλή του Κοσόβου απαρτίζεται από 120 βουλευτές.

Η πρόταση δυσπιστίας κατατέθηκε εξαιτίας της απόφασης του Άλμπιν Κούρτι να καθαιρέσει τον υπουργό Εσωτερικών Άγκιμ Βελίου, της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου.

Ο Βελίου είχε υποστηρίξει την άποψη του προέδρου της Δημοκρατίας Χάσιμ Θάτσι, που ζητούσε να κηρυχτεί στο Κόσοβο κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του κορονοϊού. Ο Κούρτι διαφωνούσε με αυτήν την άποψη και προχώρησε στην καθαίρεση του υπουργού Εσωτερικών.

Στην συζήτηση χθες στη βουλή για την πρόταση δυσπιστίας ο Κούρτι υποστήριξε ότι η ανατροπή της κυβέρνησης σχεδιάστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας, του Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

Ο Κούρτι κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι προωθούν λύση για ανταλλαγή εδαφών με την Σερβία και ο ίδιος ήταν εμπόδιο σε αυτό το σχέδιο.