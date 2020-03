Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: ποιο στοιχείο μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι (βίντεο)

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να μη ζήσουμε την «κόλαση» της Ιταλίας, είναι να μείνουμε σπίτι και να απομονωθούμε για όσο χρειαστεί.