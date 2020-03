Κόσμος

Κορονοϊός: σε καραντίνα το Ελσίνκι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απαγορεύθηκε η είσοδος και η έξοδος από την πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι θέτει σε καραντίνα το Ελσίνκι και τα περίχωρά του, τη μεγαλύτερη εστία του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Από την Παρασκευή και μέχρι τις 19 Απριλίου θα απαγορευτεί σε όλους η είσοδος και η έξοδος από τη πρωτεύουσα, ανέφερε η Σάνα Μάριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Όλοι όμως έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους», διευκρίνισε.

Στη ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, την επαρχία Ουουσίμαα, κατοικούν 1,7 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας. Στην επαρχία αυτή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 500 κρούσματα της επιδημίας Covid-19.

Συνολικά στη Φινλανδία υπάρχουν 880 επιβεβαιωμένα κρούσματα, όμως εξετάζονται μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι έως και 30 φορές μεγαλύτερος.