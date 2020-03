Κόσμος

Fake ο “γιατρός” που έκλαιγε για τους αναπνευστήρες των ηλικιωμένων (βίντεο)

Ο φερόμενος ως γιατρός, που με τις δηλώσεις του έγινε viral κι έκανε το γύρο του κόσμου, αποδείχθηκε ψεύτικος. Ξεπέρασαν τους νεκρούς της Κίνας τα θύματα της Ισπανίας.

Μέλος του ακροδεξιού κόμματος της Ισπανίας, Vox, είναι ο άνδρας που εμφανίστηκε ως γιατρός σε βίντεο, στο οποίο κλαίει λέγοντας πως οι Ισπανοί γιατροί αναγκάζονται να βγάλουν τους αναπνευστήρες από τους ηλικιωμένους και να τους ναρκώσουν, για να πεθάνουν ήρεμα και να δώσουν τους αναπνευστήρες σε νεότερους.

Η εικόνα έκανε το γύρο του κόσμου, μέσω του διαδικτύου και των δελτίων ειδήσεων, προκαλώντας συγκίνηση για την δοκιμαζόμενη Ισπανία.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας όμως και ο σύμβουλος Υγείας της τοπικής κυβέρνησης της Μαδρίτης, δήλωσαν ότι το όνομα του συγκεκριμένου δεν υπάρχει στις σχετικές λίστες ούτε και είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου.

Ο ίδιος δεν φορά ποδιά γιατρού, ούτε αναφέρει το όνομα ή το επάγγελμά τους, ενώ παραπέμπει σε μια γυναικεία φωνή –επίσης αγνώστων στοιχείων – η οποία αναφέρεται στους αναπνευστήρες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, είναι ότι πρόκειται για μέλος του ακροδεξιού Vox.

Το εν λόγω βίντεο διακινείται από σχετικούς λογαριασμούς μαζί με άλλα fake news, την ώρα που η ισπανική Αστυνομία διαψεύδει καθημερινά εκατοντάδες «ειδήσεις» από fake ιστοσελίδες.

Οι νεκροί της Ισπανίας ξεπέρασαν τους νεκρούς της Κίνας

Με 3.434 νεκρούς, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις και 47.610 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ισπανία, που κινείται προς την κορύφωση του κορονοϊού. Οι νεκροί πλέον στην Ισπανία ξεπέρασαν τους νεκρούς της Κίνας, με τη χώρα της Ιβηρικής να γίνεται η δεύτερη στον κόσμο σε αριθμό θυμάτων.

Στη Μαδρίτη, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων και κρουσμάτων αλλά το νοσοκομείο 5.500 κλινών στο εκθεσιακό κέντρο της Μαδρίτης έχει αποφορτίσει όλα τα νοσοκομεία της πόλης.

Τέσσερα επιπλέον υπαίθρια νοσοκομεία δίπλα σε ήδη υπάρχοντα στη Βαρκελώνη ετοιμάζει ο στρατός λόγω της ραγδαίας αύξησης και εκεί των κρουσμάτων. Επιτάσσονται και ξενοδοχεία για να ξεκουράζονται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.