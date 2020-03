Κόσμος

Κορονοϊός: δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων στη Γερμανία

Δεκάδες νεκροί το τελευταίο εικοσιτετράωρο και χιλιάδες νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στη Γερμανία αυξήθηκε σε 36.508, ενώ 198 ασθενείς έχουν υποκύψει μέχρι τώρα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στη μελέτη των μολυσματικών ασθενειών.

Με βάση τα δεδομένα του ινστιτούτου, τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 4.955 και διαπιστώθηκαν 50 επιπλέον θάνατοι χθες Τετάρτη.