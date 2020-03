Οικονομία

Βρούτσης: έκτακτα, αλλά αναγκαία τα μέτρα που λάβαμε

Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι προσωρινά για να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας.

«Έκτακτα, προσωρινά, αλλά αναγκαία, είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της κατάρρευσης», δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

Ερωτηθείς για τις ενστάσεις που διατυπώνονται για το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, ο υπουργός Εργασίας απαντά, μεταξύ άλλων, «η πρωτοφανής παράλυση στην οποία εξαναγκάζει την οικονομία η οργανωμένη αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού δεν αφήνει κανένα περιθώριο για επιπολαιότητες και λαϊκισμούς: νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, δεν αδιαφορούμε για τις επιχειρηματικές ανάγκες και τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν. Τους θέλουμε όλους όρθιους την επόμενη μέρα. Προτιμούμε την εργασία από την ανεργία. Προτιμούμε να υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, την επόμενη μέρα, παρά καθόλου επιχειρήσεις».

Γενικότερα για το θέμα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι, από την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα το αγαθό της υγείας. «Να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και τον άνθρωπο. Να διασώσουμε τις θέσεις εργασίας», υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης, περιγράφοντας αναλυτικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, καθώς και τα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ύπαρξή τους και την επόμενη μέρα.

Αναλύοντας τις προοπτικές που διαμορφώνονται το 2020 στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης στη χώρα μας, ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι, όπως ανακοίνωσαν τα κράτη μέλη της Ομάδας των Είκοσι (G20) το 2020, όλες οι οικονομίες της Ευρώπης θα βρεθούν σε ύφεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, ενδεικτικό της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι 60.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αίτηση για τα μέτρα στήριξης μέσα σε μία ημέρα. «Γι' αυτό, καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα και να αντιστρέψουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες και να βάλουμε μπροστά την οικονομία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Βρούτση ατο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τα συνολικά μέτρα που λαμβάνονται, αυτό για το οποίο διατυπώνονται έντονες ενστάσεις είναι το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, με κύριο επιχείρημα ότι θα προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις. Σας προβληματίζει μια τέτοια προοπτική;

Τα μέτρα εσωτερικής οργανωτικής ευελιξίας, όπως είναι αυτό της λειτουργίας με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», λαμβάνονται, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λιγότερο αριθμό εργαζομένων ή με τη μεταφορά εργαζομένων εντός ομίλων, αλλά με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας και στις δύο περιπτώσεις.

Επισημαίνουμε ότι το «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», με εκ περιτροπής εργασία, αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους και εντάσσονται σε συγκεκριμένο και καθορισμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για ένα εντελώς προσωρινό, αναγκαίο και επείγον μέτρο, που θα λήξει άμεσα με τον τερματισμό της κρίσης, σε δύο ή τρεις μήνες και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν του εξαμήνου.

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πλήρης κατάρρευση της αγοράς εργασίας και η ενεργοποίηση άλλων δυσχερέστερων μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, όπως μαζικές διαθεσιμότητες και απολύσεις. Έτσι, διασώζουμε τις θέσεις εργασίας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.

Ας είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς. Τους προσεχείς μήνες, θα αντιμετωπίσουμε οικονομική κρίση, πρωτόγνωρη σε βάθος και έκταση. Η οικονομία της Ευρώπης θα βρεθεί σε ύφεση και η ανεργία θα ανέβει σε όλες ανεξαιρέτως τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο.

Η πρωτοφανής παράλυση στην οποία εξαναγκάζει την οικονομία η οργανωμένη αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού δεν αφήνει κανένα περιθώριο για επιπολαιότητες και λαϊκισμούς: νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, δεν αδιαφορούμε για τις επιχειρηματικές ανάγκες και τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν. Τους θέλουμε όλους όρθιους την επόμενη μέρα. Προτιμούμε την εργασία από την ανεργία. Προτιμούμε να υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις και, ειδικά, μικρομεσαίες την επόμενη μέρα, παρά καθόλου επιχειρήσεις.

Το κράτος στηρίζει και τις δύο πλευρές της αγοράς εργασίας ως πυλώνες της αναπτυξιακής προοπτικής και της κοινωνικής συνοχής.

Συνεπώς, για να αντέξουμε ως χώρα, πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε, κάτι να συνεισφέρουμε: η πρωτοφανής κρίση απαιτεί υπομονή και αντοχή από εργαζόμενους και επιχειρήσεις, στήριξη και οργανωμένα μέτρα από την πολιτεία.

Η κομματική αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης σε τέτοιες στιγμές εθνικής ανάγκης και εν μέσω μίας πανανθρώπινης κρίσης δεν βοηθά.

Είμαστε εδώ και δηλώνουμε «παρών» σε αυτό που επιτάσσει το εθνικό και κοινωνικό καθήκον για όλους.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού. Ποιες προτεραιότητες τέθηκαν;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών και της- παγκοσμίων διαστάσεων -κρίσης δημόσιας υγείας, που απειλεί όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες, η κυβέρνηση της χώρας μας αποτελεί αξιόπιστη δύναμη σταθερότητας και εγγύηση της αυριανής μέρας.

Από την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα το αγαθό της υγείας. Να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και τον άνθρωπο. Να διασώσουμε τις θέσεις εργασίας.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στυλοβάτης της κοινωνικής συνοχής και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, προχωράει σταδιακά σε μία σειρά ξεχωριστών παρεμβάσεων. Μέτρα αναγκαία και αναλογικά, με πνεύμα αλληλέγγυας ευθύνης όλων, κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν πρόκειται για κλασικά μέτρα πολιτικής που θα εφαρμόζονταν σε μία οποιαδήποτε φυσιολογική κατάσταση.

Συνιστούν εξ ολοκλήρου έκτακτα και επείγοντα μέτρα, που θέτουν την οικονομία σε μία κατάσταση προσωρινής «αδράνειας», για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ίδιας της παραγωγικής υποδομής της χώρας, ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, όλοι υγιείς και δυνατοί, έτοιμοι για τη νέα εκτίναξη της αναπτυξιακής δυναμικής, που είχαμε δρομολογήσει και που διακόπηκε βίαια από αυτή την παγκόσμια κρίση.

Πώς διαμορφώνονται πλέον για το 2020 οι προοπτικές για την οικονομία και την απασχόληση στη χώρα μας; Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία από την πλατφόρμα, που άνοιξε χθες στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις;

Όπως ανακοίνωσαν οι G20, το 2020, όλες οι οικονομίες της Ευρώπης θα βρεθούν σε ύφεση, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε απώλειες εισοδήματος για τους Έλληνες και απώλεια θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικό της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι, μέχρι πριν από λίγο, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», 60.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση για τα μέτρα στήριξης μέσα σε μία ημέρα.

Γι' αυτό, καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα και να αντιστρέψουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες και να βάλουμε μπροστά την οικονομία.

Για λόγους άμεσης αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων από μία σειρά κλάδων. Ποια είναι τα κυριότερα μέτρα που έχετε λάβει για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε αυτές; Πώς εκτιμάτε την αποτελεσματικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες, όπως η Ισπανία, καταγράφεται έκρηξη της ανεργίας με 500.000 απολύσεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα;

Τα μέτρα αυτά έχουν δύο βασικούς πυρήνες: αφενός μεν την απαγόρευση των απολύσεων, μέτρο που καμία κυβέρνηση στο παρελθόν, παρά τα εύκολα λόγια, δεν τόλμησε να πάρει αφετέρου δε την παροχή στις επιχειρήσεις μίας νέας, εντελώς προσωρινής, δυναμικής εργαλειοθήκης, για την επιβίωσή τους.

Για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας:

- Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά από την οικονομική κρίση, λαμβάνουν σημαντική οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Ακόμη πιο σημαντικό: οι εργαζόμενοι αυτοί διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας τους («ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας»), ακόμη και μετά τη λήξη των μέτρων, τους όρους της εργασιακής τους σχέσης, που παραμένει αμετάβλητη («ρήτρα διατήρησης της εργασιακής σχέσης»), καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

- Για τη στήριξη των ανέργων, όσοι είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας είτε επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας είτε βοηθήματος ανεργίας και το σχετικό δικαίωμά τους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, συνεχίζουν να το λαμβάνουν για δύο ακόμη μήνες.

- Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και σε όσους έμειναν, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», άνεργοι για οποιονδήποτε λόγο στο διάστημα 1-20 Μαρτίου.

- Μείωση κατά 40% των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας των εργαζομένων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους.

Με δεδομένη τη συνεπακόλουθη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω του κορονοϊού, σε ποιες κινήσεις έχετε προχωρήσει για τη στήριξη των επιχειρήσεων;

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και την ύπαρξή τους και την επόμενη μέρα:

- Με μέτρα τόνωσης της ρευστότητάς τους.

- Με αναστολή όλων των διοικητικών υποχρεώσεών τους για εκ των προτέρων καταχώριση αλλαγών χρόνου εργασίας, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργίας τους.

- Με ειδική πρόνοια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στην έκτακτη αύξηση της ζήτησης (λειτουργία τις Κυριακές, υπερωριακή απασχόληση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια).

- Με αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους, καθώς και με τη μείωση κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης πληττόμενων εργοδοτών.