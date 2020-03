Κόσμος

Κορονοϊός: Αναστολή για όλες τις πτήσεις από και προς τη Ρωσία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιούνται και κάτω από ποιες συνθήκες.

Η ρωσική κυβέρνηση έχει ζητήσει από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας να αναστείλει όλες τις διεθνείς τακτικές και τσάρτερ πτήσεις από και προς τη Ρωσία από τα μεσάνυκτα σήμερα, όπως αναφέρει στον ιστότοπό της.

Η ρωσικές αεροπορικές εταιρείες θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ρώσων που βρίσκονται στο εξωτερικό ή έπειτα από ειδική άδεια.