Κορονοϊός: η Βρετανία αγοράζει μαζικά τα γρήγορα τεστ που θα γίνονται στο σπίτι

Τι θα δείχνουν τα τεστ που θα είναι φθηνά και θα ολοκληρώνονται σε 15 λεπτά.

Θυμίζει το τεστ που κάνει μια γυναίκα στο σπίτι της για να δει αν είναι έγκυος, μόνο που πρόκειται για ένα γρήγορο και απλό τεστ διάγνωσης αντισωμάτων του νέου κορονοϊού, το οποίο γίνεται με τρύπημα του δάχτυλου και βγάζει αποτέλεσμα μέσα σε μόνο δέκα έως 15 λεπτά.

Το τεστ δεν μπορεί να ανιχνεύσει ενεργή λοίμωξη, αλλά μπορεί να αποκαλύψει αν κάποιος είχε τον ιό, με ή χωρίς συμπτώματα, και τώρα πλέον έχει αποκτήσει αντισώματα.

Εκατομμύρια τέτοια τεστ-εξπρές θα είναι σύντομα διαθέσιμα στη Βρετανία και οι πρώτοι που θα τα δοκιμάσουν είναι οι γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας, ώστε να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους, αφού θα ξέρουν ότι, έχοντας αντισώματα, θα έχουν πιθανώς και ανοσία απέναντι σε μια νέα λοίμωξη από τον κορονοϊό (αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για το κατά πόσο ο οργανισμός αποκτά ανοσία έναντι του νέου ιού και σε πόσο βάθος χρόνου).

Προτεραιότητα για τα τεστ θα έχουν και όσοι βρίσκονται σε αυτο-απομόνωση στο σπίτι τους, όπου και θα τους σταλεί το τεστ ή θα το προμηθευθούν οι ίδιοι, όταν αυτό είναι έτοιμο για διάθεση, κάτι που αναμένεται να συμβεί σύντομα, ίσως και σε μερικές μέρες. Τα τεστ θα υπάρχουν στα φαρμακεία και στο διαδίκτυο (Amazon), ενώ αν έχουν κόστος (κάτι που δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί), αυτό αναμένεται να είναι χαμηλό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευελπιστεί ότι τα μαζικά αυτά τεστ (ήδη αγοράστηκαν 3,5 εκατομμύρια από την κυβέρνηση), τα οποία βρίσκονται υπό αξιολόγηση στην Οξφόρδη, «θα αλλάξουν τους όρους του παιγνιδιού», όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2.

Το τεστ αντισωμάτων θα γίνεται παράλληλα με το συμβατικό μοριακό τεστ τύπου PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης), αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και το Ινστιτούτο Παστέρ. Το τεστ PCR ανιχνεύει την ενεργή λοίμωξη στο παρόν και δεν μπορεί να αποκαλύψει μια παρελθούσα λοίμωξη.

Η βρετανική κυβέρνηση θέλει, συνδυάζοντας τα δύο ειδών τεστ, να αποκτήσει μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα. Και άλλες χώρες σχεδιάζουν την ανάπτυξη και κυκλοφορία γρήγορων τεστ αντισωμάτων στον πληθυσμό τους, αλλά η Βρετανία φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη που θα το κάνει, σε αυτή τουλάχιστον την έκταση.