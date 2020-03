Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας, η όποια ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση από την απομόνωση, είναι αμελητέα μπροστά στον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης διασποράς.