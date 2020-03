Κοινωνία

Κορονοϊός: 23 οι νεκροί στη χώρα μας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για στρατιωτικό.

Ακόμη ένα άνδρας προστέθηκε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ανθυπασπιστή 46 ετών ο οποίος υπηρετούσε στο 4ο Σώμα Στρατού.

Ο άτυχος άντρας είχε διαγνωστεί θετικός την περασμένη Παρασκευή.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποκείμενα νοσήματα.

Είναι ο δεύτερος νεκρός με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης.