Παράξενα

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Βεβαίωση μετακίνησης σε... χαρτί υγείας! (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η… εφευρετικότητα του Έλληνα και η «καμπάνα» στον οδηγό που πήρε..λάθος δρόμο.

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που έκαναν έλεγχο σε αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, για την αποτροπή της εξάπλωση του κορονοϊού.

Ένας οδηγός, περίπου 60 ετών έφερε την ιδιόχειρη βεβαίωση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ωστόσο, η βεβαίωση ήταν γραμμένη πάνω σε χαρτί υγείας!

Ο κύριος που ήθελε να «πάει για ψώνια», όπως έγραψε, θα κληθεί τώρα να καταβάλει το πρόστιμο των 150 ευρώ που του επιβλήθηκε, καθώς η βεβαίωσή του κρίθηκε άκυρη.

Οι Αρχές τονίζουν ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας βεβαίωσης, από το forma.gov.gr, το ορθό είναι η χειρόγραφη βεβαίωση να είναι γραμμένη σε κόλλα Α4 και όχι σε κάποιο άλλο χαρτί, όπως για παράδειγμα σε σελίδα τετραδίου ή περιοδικού, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι άκυρη και θα επιβάλλεται το πρόστιμο.