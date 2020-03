Οικονομία

Σταϊκούρας σε τράπεζες: “βάλτε πλάτη” σε συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Υπουργός Οικονομικών, μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Αναστολή των χρεολυτικών δόσεων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις ζητά από τις τράπεζες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο υπουργός Οικονομικών μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), "Οι τράπεζες οφείλουν πλέον, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν, προς την κατεύθυνση που έχει συμφωνηθεί."

Οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών αρχών, αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Τα μέτρα αυτά αφορούσαν την προσωρινή αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διευκρίνισε ότι οι τράπεζες θα μπορούν να χειριστούν με μεγαλύτερη ευελιξία την λογιστική καταγραφή των "κόκκινων δανείων". Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούν να εφαρμόσουν το παλαιότερο σύστημα λογιστικής καταγραφής και απεικόνισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των προβλέψεων που οφείλουν να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών: "0ι διευκρινίσεις αυτές, ιδίως αναφορικά με την ευελιξία στην εποπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων δανείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, θα διευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπεζών, στην επιβεβλημένη προσπάθειά τους να στηρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά."

Παρόμοια ανακοίνωση, ειδικά για λογιστικά θέματα, εξέδωσε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ότι η ευελιξία που δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο δεν σχετίζεται με τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο.