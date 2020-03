Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: ομολόγησε τη σφαγή 51 ανθρώπων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Στροφή» για τον μακελάρη της χειρότερης επίθεσης που έχει γίνει ποτέ στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Αυστραλός ο οποίος διώκεται για τη σφαγή 51 ανθρώπων τον Μάρτιο του 2019 σε δύο τεμένη της πόλης Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, μάλλον εξέπληξε αρκετούς σήμερα, δηλώνοντας ένοχος σε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν και μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας εξέφρασαν ανακούφιση, καθώς η ομολογία της ενοχής του δράστη του μακελειού επιτρέπει να αποφευχθεί μια δίκη που θα μπορούσε να δώσει βήμα στον Αυστραλό, δηλωμένο οπαδό της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής, για να προπαγανδίσει τις ρατσιστικές ιδέες του.

«Ναι, ένοχος», απάντησε ο Μπρέντον Τάραντ μέσω βιντεοσύνδεσης με τη φυλακή του Όκλαντ κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο κακουργιοδικείο της Κράιστσερτς.

Ο 29χρονος, που φόραγε γκρίζο ένδυμα, είχε καρφωμένο το βλέμμα στην κάμερα όταν έκανε την ομολογία.

Μέχρι σήμερα, ο Αυστραλός δήλωνε αθώος στις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί για 51 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, 40 απόπειρες ανθρωποκτονίας και τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας.

Χωρίς κάποια εξήγηση σε αυτό το στάδιο, άλλαξε θέση, κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας που οργανώθηκε εσπευσμένα και με πλήρη μυστικότητα για την κοινή γνώμη, εξαιτίας της ανησυχίας ότι θα έπαιρνε πίσω την ομολογία την τελευταία στιγμή.

Καθώς δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή στη Νέα Ζηλανδία, αναμένεται να περάσει την υπόλοιπη ζωή του πίσω από τα σίδερα. Οι κατηγορίες της διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας και των ανθρωποκτονιών από πρόθεση και κατά συρροή επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η δίκη, που αναμενόταν να διαρκέσει έξι εβδομάδες, προβλεπόταν να αρχίσει τη 2α Ιουνίου στην Κράιστσερτς, τη μεγαλούπολη του Νότιου Νησιού όπου διαπράχθηκε την 15η Μαρτίου 2019 η επίθεση στα τεμένη.

Για την Τζασίντα Αρντέρν, η οποία έχει δηλώσει πως αποφάσισε να μην προφέρει ποτέ το όνομα του δράστη της σφαγής, η ομολογία της ενοχής του προσφέρει μια κάποια ανακούφιση σε πολλούς ανθρώπους η ζωή των οποίων σημαδεύτηκε για πάντα από την επίθεση.

«Αυτή η ομολογία ενοχής και αυτή η καταδίκη αποδίδουν την ευθύνη για αυτό που έγινε κι απαλλάσσουν τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, αυτούς που τραυματίστηκαν και τους άλλους μάρτυρες, από τον γολγοθά που θα ήταν η δίκη», έκρινε η πρωθυπουργός.

Μέλη της μικρής μουσουλμανικής κοινότητας τη ς Νέας Ζηλανδίας εξέφρασαν επίσης την ανακούφισή τους μετά την ομολογία της ενοχής, που σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί να ξαναζήσουν στη δίκη τα γεγονότα της 15ης Μαρτίου 2019.

(φωτογραφία αρχείου)

«Προσευχόμουν γι’ αυτόν και πήρε τη σωστή κατεύθυνση», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVNZ ο Φαρίντ Άχμεντ, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του στην επίθεση. «Χαίρομαι που νοιώθει ένοχος. Είναι μια καλή αρχή».

Ο δικαστής Κάμερον Μάντερ μίλησε για «σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας». Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος θα ενημερωθεί για την ποινή του σε προσεχή ακροαματική διαδικασία, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα γίνει αυτή.

Είπε πάντως ότι η απαγγελία της ποινής δεν θα γίνει παρά αφού ελεγχθεί η πανδημία του κορονοϊού, ώστε «τα θύματα και οικογένειές τους να μπορούν να είναι στο δικαστήριο».

Η μαζική σφαγή που διέπραξε ο Μπρέντον Τάραντ είναι η χειρότερη στη σύγχρονη ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.

Με ένα μικρό οπλοστάσιο αποτελούμενο από ημιαυτόματα όπλα, άνοιξε πυρ εν μέσω της προσευχής της Παρασκευής, σκοτώνοντας 51 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αναμεταδίδοντας απευθείας μέσω Facebook βίντεο του μακελειού.

Πριν διαπράξει την επίθεση, είχε αναρτήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ένα παραληρηματικό «μανιφέστο» στο οποίο αποκαλούσε τους μετανάστες «εισβολείς» και μίλαγε περί «γενοκτονίας των λευκών» — πρόκειται για όρο που χρησιμοποιούν ακροδεξιοί ρατσιστές όταν αναφέρονται στην μεγέθυνση των πληθυσμών των μειονοτήτων.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας αποφάσισε μετά την επίθεση να επιβάλει αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, απαγορεύοντας τα ημιαυτόματα όπλα στρατιωτικού τύπου, όπως αυτά που χρησιμοποίησε ο δράστης της σφαγής.