Ο κορονοϊός μπορεί να γίνει εποχική ασθένεια

Την πιθανότητα να επιστρέψει η ασθένεια, ως εποχική, επεσήμανε Αμερικανός ερευνητής.

Υπάρχει πιθανότητα η ασθένεια COVID-19 να επιστρέψει με βάση τον εποχικό κύκλο, προειδοποίησε χθες Τετάρτη αμερικανός ειδικός, υπογραμμίζοντας πως επείγει να φτιαχτούν αποτελεσματικά εμβόλια και φάρμακα.

Ο διευθυντής του εθνικού ινστιτούτου υγείας Άντονι Φάουτσι έκανε την εκτίμηση αυτή κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου από την «task force» που έχει συγκροτήσει ο Λευκός Οίκος, εξηγώντας πως ο κορονοϊός αρχίζει πλέον να εξαπλώνεται σε χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπου έρχεται ο χειμώνας.

«Αν βιώσουν μεγάλη επιδημία, θα είναι απολύτως απαραίτητο να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον δεύτερο κύκλο», τόνισε ο ειδικός.

«Αυτό κάνει ακόμα πιο πιεστική την ανάγκη να αναπτύξουμε εμβόλιο, να το δοκιμάσουμε γρήγορα και να εξασφαλίσουμε πως θα είναι έτοιμο και διαθέσιμο στον επόμενο κύκλο», πρόσθεσε.

Δύο κλινικές δοκιμές εμβολίων βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κίνα και στις ΗΠΑ, ωστόσο τα σκευάσματα του είδους πιθανόν δεν θα είναι διαθέσιμα στην αγορά πριν από έναν ως ενάμιση χρόνο.

Δοκιμάζονται επίσης θεραπείες — τόσο νέα φάρμακα, όσο και υπάρχοντα, όπως τα ανθελονοσιακά χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη.

Ο Δρ. Φάουτσι άφησε να εννοηθεί ότι ο SARS-CoV-2 εξαπλώνεται ευκολότερα όταν ο καιρός είναι κρύος, παρά όταν το κλίμα είναι θερμό και ξηρό, απηχώντας πρόσφατη κινεζική μελέτη, που πάντως είναι ακόμα προκαταρκτική και υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες (peer review), η οποία καταλήγει ακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα.

Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι τα σταγονίδια που εκκρίνουν οι ασθενείς επιβιώνουν περισσότερο όταν ο αέρας είναι ψυχρός, ενώ το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα τείνει να είναι πιο αδύναμο τον χειμώνα.

Άλλη πιθανή εξήγηση: ο ιός αποσυντίθεται γρηγορότερα σε θερμές επιφάνειες, καθώς η προστατευτική μεμβράνη λίπους που τον περιβάλλει αποξηραίνεται ταχύτερα.

Όμως η μείωση των μολύνσεων δεν είναι κατ’ ανάγκη συνώνυμη με την εξάλειψη του ιού. Σχεδόν 2.500 κρούσματα του κορονοϊού καταγράφονται για παράδειγμα στην Αυστραλία, που θρηνεί 8 νεκρούς μέχρι σήμερα.