Κοινωνία

ΣτΕ: προσφυγή κατά της ΠΝΠ για άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα

Η προσφυγή κατατέθηκε από τρεις γυναίκες με καταγωγή από το Αφγανιστάν και τα οκτώ ανήλικα παιδιά τους.

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ΠΝΠ, βάσει της οποίας επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής εισέρχονται παράνομα στη χώρα, κατατέθηκε από τρείς γυναίκες από το Αφγανιστάν και τα 8 ανήλικα παιδιά τους.

Στην προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου που επιβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση παραβιάζει τόσο τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες, όσο και το Σύνταγμα, που προστατεύουν τους πρόσφυγες και μετανάστες και ειδικότερα, όταν η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα υποδοχής των προσφύγων μεταναστών.

Η κύρια συζήτηση στη μείζονα ολομέλεια του ΣτΕ προσδιορίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ προσεχώς θα κριθούν το αίτημα προσωρινής διαταγής και η αίτηση αναστολής.