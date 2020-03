Κοινωνία

Κορονοϊός: Να εξετάζονται ζητούν οι εργαζόμενοι στα γηροκομεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι εργαζόμενοι στα γηροκομεία όπως και εκείνη στην Υγεία, τόνισε μέσω του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.