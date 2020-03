Οικονομία

Πρατηριούχοι καυσίμων: πτώση τζίρου πάνω από 60%

Η ΠΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι πολλοί πρατηριούχοι βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση και θέτουν μια σειρά από αιτήματα.

Επανέρχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στα αιτήματα για στήριξη του κλάδου, επισημαίνοντας ότι μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και την απαγόρευση της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορονοϊού, η πτώση του τζίρου στον κλάδο υπερβαίνει το 60% «με αποδεδειγμένα πλέον καθημερινά από το σύστημα εισροών-εκροών».

Τα αιτήματα της ΠΟΠΕΚ είναι:

1. Οικονομική ενίσχυση των πρατηρίων για μισθοδοσία εργαζομένων και επιδότηση ενοικίων.

2. Περιορισμός των ωρών λειτουργίας τους καθημερινά.

3. Αναστολή λειτουργίας των πλυντηρίων για την προστασία των εργαζομένων.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες στα πρατήρια είναι πλέον ορατές και πολλοί πρατηριούχοι βρίσκονται ήδη σε οικονομική απόγνωση.