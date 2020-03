Κοινωνία

Daily Telegraph: Οι Έλληνες δείχνουν φιλότιμο στα μέτρα για τον κορονοϊό

Ότι οι Έλληνες καταφέρνουν να βγουν νικητές στην παγκόσμια μάχη για τον κορονοϊό, τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Δημοσίευμα της επαινεί τους Έλληνες για τη στάση που έχουν επιδείξει απέναντι στα μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, παρά τη γενικότερη τάση τους ως έθνος να παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτή την φορά επισημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν πάρει στα σοβαρά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και έχουν δείξει ότι αναγνωρίζουν τη σημασία της παγκόσμιας κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη τηρώντας τους κανόνες με ψυχραιμία, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

Όπως αναφέρει η συντάκτρια του άρθρου, οι Έλληνες δύσκολα συμμορφώνονται με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο, κράνη σε μοτοσικλέτες και την απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Αυτό όμως δεν ισχύει με τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊου.

Η 25η Μαρτίου ήταν ένα τεστ για τους Έλληνες, οι οποίοι γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους με παρελάσεις στους δρόμους. Η εικόνα, ωστόσο, φέτος ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες παρέμειναν στα σπίτια τους και περιορίστηκαν στο να κρεμάσουν την ελληνική σημαία στα μπαλκόνια τους.

Ακόμα και η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ εξελίσσεται ομαλά, ανέφερε η συντάκτρια, χωρίς να υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα. Δεν έχουν επηρεαστεί ούτε οι εισαγωγές, όπως είπε συγκεκριμένα, καθώς μπόρεσε να προμηθευτεί ακόμη και το αγαπημένο της τυρί τσένταρ.

Στο άρθρο επισημαίνεται η συμμόρφωση των Ελλήνων με έναν ακόμη κανονισμό που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 23 Μαρτίου και σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται ειδική άδεια κυκλοφορίας στους δρόμους. Οι πολίτες της χώρας στέλνουν το απαραίτητο sms πριν βγουν από το σπίτι τους και φέρουν πάντα μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα για τυχόν έλεγχο.

Μετά από αρκετά χρόνια οικονομική κρίσης και προβλημάτων που ταλάνισαν τη χώρα λόγω του μεταναστευτικού, οι Έλληνες φαίνεται πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άλλη μία δυσκολία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί είναι κάτι ακόμα με το οποίο πρέπει να συμμορφωθούν και να τα βγάλουν εις πέρας.

Όπως φαίνεται, οι Έλληνες αναγνωρίζουν τη σημασία αυτής της παγκόσμιας κρίσης και δίνουν μαθήματα φιλότιμου σε άλλες χώρες, όπως η Βρετανία. Επίσης, οι Έλληνες εστιάζουν στην αξία της οικογένειας που τους ενώνει στις δύσκολες στιγμές και καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές, καταλήγει η συντάκτρια.