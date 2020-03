Οικονομία

Κατατέθηκε η τροπολογία για τα αντισηπτικά

Τι προβλέπεται για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων στη χώρα μας.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων που θα διατεθούν στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την περίοδο που υφίσταται ο κίνδυνος της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα παραγωγής των ανωτέρων προϊόντων σε βιομηχανίες, οι οποίες είναι ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων».

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο κύρωσης των ΠΝΠ για τις «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» και την «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου (Α' 45)», το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.