Οικονομία

Προϋπολογισμός: υστέρηση στα έσοδα, εκτός στόχου το πλεόνασμα τον Φεβρουάριο

Πίεση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, ήδη απο τον προηγούμενο μήνα, στις κρατικές εισπράξεις και στις δαπάνες. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία.

Πλεόνασμα ύψους 831 εκατ. ευρώ καταγράφεται στον προϋπολογισμό με βάση τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 822 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Παράλληλα, λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση λόγω κορονοϊου εμφανείς είναι οι αρρυθμίες στα έσοδα. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.557 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 468 εκατ. ευρώ ή 5,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.280 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 390 εκατ. ευρώ ή 4,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 6,7%,

β) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 26 εκατ. ευρώ ή 64,3%,

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 56 εκατ. ευρώ ή 23,7%, εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 57 εκατ. ευρώ ή 70,9%,

δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 91 εκατ. ευρώ ή 34,1%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 14,0%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

στ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,3%, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,7%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 164 εκατ. ευρώ ή 9,5%,

η) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ ή 5,8%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 298 εκατ. ευρώ ή 39,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 723 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 78 εκατ. ευρώ από το στόχο (645 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 431 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.644 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.020 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2020, είναι οι κάτωθι:

α) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 11 εκατ. ευρώ,

β) Μεταβιβάσεις κατά 350 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 18 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 51 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 61 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 302 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (396 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 8.664 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 175 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8.839 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά 143 εκατ. ευρώ και

β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 196 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 305 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μειωμένων δαπανών στο σκέλος:

α) των πρόσθετων αποδοχών (οι οποίες περιλαμβάνονται στην κατηγορία παροχές σε εργαζομένους) κατά 330 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018 και

β) των κοινωνικών παροχών κατά 158 εκατ. ευρώ, κυρίως διότι από τον Απρίλιο του 2019 το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δίδεται ως επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ.

Αντίθετα, το ΠΔΕ παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 221 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 3.983 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 407 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.390 εκατ. ευρώ). Η κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι η μειωμένη δαπάνη για μεταβιβάσεις κατά 322 εκατ. ευρώ.