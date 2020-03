Πολιτική

Κορονοϊός: ο Ηλίας Μόσιαλος ορίστηκε απο τον Μητσοτάκη σε ρόλο-κλειδί

Ποιά καθήκοντα ανέθεσε ο Πρωυυπουργός στον Καθηγητή του London School of Economics.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ορίζεται εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν στον κορονοϊό.