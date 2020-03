Πολιτική

Πέτσας για κορονοϊό: Διανύουμε τις δύο κρισιμότερες εβδομάδες

Διεύρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται από το Κράτος. Αύξηση των κλινών ΜΕΘ. Τι γίνεται με τις προσλήψεις Υγειονομικού προσωπικού και προμήθειες.

«Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη διπλή κρίση» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τονίζοντας ότι την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και την απειλή του κορονοϊού. Ανέλυσε τους τρεις άξονες στους οποίους βρίσκεται σε ανάπτυξη η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας, υπογράμμισε την έγκαιρη συντονισμένη αντίδραση με τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση της διασποράς του ιού, την ενίσχυση του συστήματος υγείας αλλά και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων και διέψευσε fake news σχετικά με τη δήθεν δημιουργία νέων δομών μεταναστών στην ενδοχώρα.

«Η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί να μπλέκει μήλα με πορτοκάλια» σχολίασε επίσης ο κ. Πέτσας σχετικά με επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση και έδωσε διευκρινίσεις για τον τρόπο στήριξης των εργαζομένων στις ΜΕΘ, για την αποζημίωση των νοσηλευομένων αλλά και την αποζημίωση για τη διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό.

Ξεκινώντας την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο διπλό μέτωπο που αντιμετωπίζουμε καθώς εκτός από τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις έχει προστεθεί και η πανδημία του κορονοϊού «που έχει επιφέρει σοβαρές ανθρώπινες απώλειες σε πολλές χώρες και βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε κρίση και ύφεση».

«Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στο πρώτο μήνυμά του μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη διπλή κρίση. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε απρόοπτα που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε -όπως τόνισε- με επιτυχία γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω απ' την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τα σύνορά μας. Και διότι εκείνοι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Σήμερα είναι βέβαιο ότι στον πόλεμο αυτό βρίσκονται άξιοι μαχητές, επιστήμονες, γιατροί και νοσηλευτές, ότι η κυβέρνηση παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι χρειάζεται και ότι οι Έλληνες στοιχιζόμαστε στο κοινό μέτωπο με ομοψυχία».

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεδιπλώνει μέρα με τη μέρα τις πολιτικές της σε τρεις άξονες: ανάσχεση της διασποράς του ιού, ενίσχυση του συστήματος υγείας και στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που πλήττονται καθώς και τη λήψη μέτρων για βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας.

Αναφορικά με τον πρώτο άξονα επεσήμανε ότι «μετά τα αλλεπάλληλα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγχρωτισμού αλλά και μετά τα δείγματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς από λίγους σε βάρος των πολλών, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηρό περιορισμό των μετακινήσεων» και επανέλαβε τα ισχύοντα.

«Διανύουμε τώρα τις δύο πιο κρίσιμες εβδομάδες» τόνισε και «είναι θετικό το γεγονός ότι οι Έλληνες στη μεγάλη πλειονότητα επιδεικνύουν συγκινητική συμμόρφωση σε πολύ δύσκολα, πρωτοφανή μέτρα που δεν έχουν επιβληθεί ποτέ σε καιρό ειρήνης. Επιπλέον από τις 23 Μαρτίου απαγορεύτηκαν όλες οι επιβατικές πτήσεις από την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το ίδιο μέτρο είχε ήδη εφαρμοστεί για την Ιταλία και την Ισπανία. Από σήμερα διακόπηκαν και οι πτήσεις εξωτερικού της Aegean, με εξαίρεση μικρό αριθμό πτήσεων από και προς Βρυξέλλες, για λόγους διατήρησης της συνδεσιμότητας της χώρας με το διοικητικό κέντρο της Ε.Ε. Υπογραμμίζεται ότι έχουν ήδη ληφθεί αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών τρίτων χωρών στα ΚΥΤ και γίνεται έλεγχος από την ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, εντός της περιμέτρου των ΚΥΤ αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορονοϊού».

Για fake news και διοικητική μεταβολή δομών μεταναστών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «σε ό,τι αφορά τις 28 δομές που υπάρχουν στην ενδοχώρα, επέρχεται μια σημαντική διοικητική μεταβολή. Πλέον ο διοικητικός έλεγχός τους περνά στο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς εντάσσονται στο οργανόγραμμά του ως περιφερειακές υπηρεσίες υπό την διεύθυνση νέων Διοικητών. Ακολουθεί, εντός των προσεχών, ημερών προκήρυξη για την τοποθέτηση Διοικητών, καθώς και προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα τις στελεχώσει».

Κατήγγειλε όμως ταυτόχρονα «όλους όσοι φρόντισαν χθες να διασπείρουν fake news ότι δήθεν φτιάχνουμε «28 νέες δομές» για πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι οι υφιστάμενες δομές τις οποίες, όπως ήδη σας εξήγησα, πλέον τις θέτουμε κάτω από τη διοίκηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως θα έκανε κάθε σοβαρό κράτος. Καλούμε όλους τους πολίτες να επιλέγουν προσεκτικά τα Μέσα από τα οποία ενημερώνονται και να λαμβάνουν υπόψη τους την επίσημη ενημέρωση».

Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας ο κ. Πέτσας είπε: «Προβλέψαμε από την πρώτη στιγμή, με την πρώτη Π.Ν.Π., τη διάθεση όποιων πόρων χρειαστούν για την πλήρη υποστήριξη του συστήματος σε ό,τι αφορά την κάλυψη έκτακτων δαπανών, προσλήψεων προσωπικού, εξοπλισμού ΜΕΘ, προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Ήδη, το Υπουργείο Υγείας έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους και αυτό θα συνεχιστεί. Προσθέτουμε κρεβάτια εντατικής, αγοράζουμε αναπνευστήρες και αναλώσιμα.

Πριν από 2 μήνες το Ε.Σ.Υ. είχε 565 κλίνες ΜΕΘ χωρίς διαθεσιμότητα για πιθανά περιστατικά Covid-19. Σήμερα ο συνολικός αριθμός ΜΕΘ φτάνει τις 813 εκ των οποίων 695 δημόσιες και 118 ιδιωτικές. Οι κλίνες που έχουν αναπτυχθεί για την απλή νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό είναι μέχρι σήμερα 2.158. Το νοσοκομείο «Παμμακάριστος» το «ΝΙΜΤΣ», πτέρυγα στο «Αγία Βαρβάρα» και το ιδιωτικό θεραπευτήριο «ΑΤΤΙΚΑ» στην Ελευσίνα, θα νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε προσλήψεις και ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία επιπλέον 279 γιατροί και 1.077 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Στο μεταξύ, έχουν εγκριθεί 3.285 προσλήψεις, ξεπερνώντας δηλαδή κατά 64% τον αρχικό προγραμματισμό των 2.000 προσλήψεων.

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες -ενώ στην παγκόσμια αγορά μαίνεται ένας «πόλεμος» για την απόκτηση υλικών άμεσης ανάγκης- το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε διαδικασίες προμηθειών όλων των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας, αναλώσιμων και λοιπών υλικών. Το περασμένο Σάββατο, η χώρα μας παρέλαβε σημαντικές ιατρικές προμήθειες που μας δώρισε, κατόπιν επείγοντος αιτήματός μας, η κινεζική Κυβέρνηση, καθώς και επιπλέον ιατρικό υλικό περίπου 10 τόνων, δωρεά κινεζικών επιχειρήσεων.

Σημειώνουμε ότι σημαντικές δωρεές έχουν γίνει και από Έλληνες. Ευχαριστούμε την Κυβέρνηση της Κίνας και όλους όσοι είναι παρόντες, στηρίζοντας τον κοινό αγώνα. Ήδη, η Κυβέρνηση για να ενθαρρύνει τις δράσεις προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης έχει απαλλάξει την προμήθεια και παροχή σχετικών αγαθών από την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. Καλούμε όσους μπορούν να συνεισφέρουν στον κοινό αγώνα να το κάνουν τώρα».

Ακολούθως, για τον τρίτο άξονα, την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που πλήττονται, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τόνισε πως: «η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει 3 δέσμες μέτρων με τη συνολική ταμειακή επιβάρυνση των μέτρων να ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ, μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το δημοσιονομικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του Α.Ε.Π., υψηλότερο δηλαδή από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Προφανώς, η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γι' αυτό, αξιολογούμε την κατάσταση καθημερινά».

Προανήγγειλε επίσης ότι «στο πλαίσιο αυτής της ενδελεχούς αξιολόγησης, από την επόμενη εβδομάδα, θα διευρυνθεί σημαντικά η περίμετρος των ατόμων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα τύχουν της στήριξης του Κράτους. Επίσης, μέσα στον επόμενο μήνα θα ενεργοποιηθούν πολιτικές αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Υπενθυμίζεται ότι με τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί καλύπτονται, περίπου 600.000 επιχειρήσεις, 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί και 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρωτοβουλία με την οποία «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron και οι Πρωθυπουργοί του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel ζητούν την διαμόρφωση κοινής πολιτικής τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, όσο και για τη στήριξη των οικονομιών μας την επόμενη μέρα. Οι 9 ηγέτες προτείνουν μάλιστα την έκδοση ομολόγου που θα μπορούσε να ονομαστεί «Ομόλογο-Corona», καθώς και ειδική χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. -πέραν των όσων ήδη ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- για τις δαπάνες που προκαλεί η Πανδημία τουλάχιστον για το 2020 και 2021».

Υπογράμμισε συνοπτικά ότι «η Ελλάδα επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι κατά την προηγούμενη περίοδο με την κρίση χρέους, που είχε ως επίκεντρο τις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα την Ελλάδα, δεν κατέστη δυνατή μια συντονισμένη αντίδραση που θα έφτανε μέχρι και την έκδοση ενός ευρω-ομολόγου. Ελπίζουμε ότι τώρα, μπροστά στα πλήγματα που προκαλεί η πανδημία, να εκδοθεί ένα ειδικό ομόλογο και να γίνει χρήση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν δράσεις των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία από την πανδημία».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «βασικό στοιχείο στις πολιτικές μας για τη δύσκολη αυτή περίοδο είναι και τα μέτρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας» και αναφέρθηκε σε μέτρα όπως:

- Προχωρά η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, που δρομολόγησε το Υπουργείο Παιδείας. Ολοκληρώθηκε η κάλυψη του συνόλου των Λυκείων και ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος στα Γυμνάσια.

- Από το πρωί του Σαββάτου μπήκε σε λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr, που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, μπορούν να διεκπεραιώνονται από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο.

- Διευρύνεται διαρκώς η αλυσίδα της ψηφιακής αλληλεγγύης digitalsolidarity.gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Μένουμε σπίτι, δεν είμαστε μόνοι». Ήδη έχουν ανταποκριθεί περισσότερες από 50 επιχειρήσεις και φορείς, προσφέροντας υπηρεσίες δωρεάν, ή με χαμηλότερο κόστος. Παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, δωρεάν online κινηματογραφικές παραγωγές. Παρέχεται, επίσης, δωρεάν πρόσβαση για Video Streaming και Enterprise Video Streaming για να βοηθηθούν επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Παρέχονται ακόμη εργαλεία για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους «ψηφιακή πλατφόρμα», συστήματα τηλεδιάσκεψης, τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης.

- Για τη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη ενισχύεται, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού, πέραν των εργαζομένων γονέων, σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου με βαριές παθήσεις».

Ξεχωριστή μνεία έκανε στο γεγονός ότι «ήδη, μέχρι και χθες 8.785 συμπολίτες μας, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και γενικά άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσουν το σύστημα υγείας, έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ethelontes.gov.gr».

Αναφέρθηκε όμως και στην πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ μέσω της οποίας «737 μέλη τους, μέχρι σήμερα το πρωί, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνδράμουν εθελοντικά στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σε κάθε Δήμο της χώρας με στόχο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ευάλωτων συμπολιτών μας. Κάθε Παρασκευή και για όσο διαρκέσει η κρίση, τα στοιχεία των εθελοντών θα προωθούνται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος η οποία στη συνέχεια θα τα διανέμει στους Δήμους της χώρας. Η τελική επικοινωνία με τους εθελοντές θα γίνεται από τους κατά τόπους υπεύθυνους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και όχι φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και καλώ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ή άλλους φορείς να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα».

Ο κ. Πέτσας ανάφερε επίσης πως προς «διευκόλυνση ασθενών -μετά από σχετικές αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ- δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να εκδίδουν επαναλαμβανόμενες συνταγές φαρμάκων μέχρι το τέλος Ιουνίου για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε και η εφαρμογή της προγραμματισμένης παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (με ραντεβού) στο κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι και το ίδιο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Όσοι λαμβάνουν τέτοια φάρμακα και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να ορίσουν άτομο που θα τα παραλαμβάνει».

Κλείνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε «σε ένα σημείο κριτικής που πηγάζει από την Αξιωματική Αντιπολίτευση και αναπαράγεται από φιλικά σε εκείνη μέσα ενημέρωσης. Ότι δήθεν η Κυβέρνηση κάνει «δώρο σε κλινικάρχες». «Επί αυτού λοιπόν, καθαρές κουβέντες:

1ον. Διπλασίασε η Κυβέρνηση την προβλεπόμενη αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών ΜΕΘ από 800 ευρώ στα 1.600 ευρώ;

Όχι. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, εξακολουθεί να μπλέκει μήλα με πορτοκάλια. Η αποζημίωση των 800 ευρώ αφορούσε μόνο τα έξοδα της ΜΕΘ και όχι την αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές τις ΜΕΘ. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν, ότι για κάθε κλίνη ΜΕΘ πέραν του απαραίτητου εξοπλισμού απαιτούνται ένας γιατρός και πέντε εξειδικευμένοι νοσηλευτές, όπως έχει γνωμοδοτήσει και η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποζημιωθούν;

Τι ακριβώς θέλουν αυτοί που ασκούν επιφανειακή, μικροπολιτική και άδικη κριτική; Μπορεί να δουλέψει ΜΕΘ χωρίς τους ανθρώπους της; Προφανώς όχι. Για αυτό, από την πρώτη στιγμή, από την Πρώτη Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της 11.03.2020 και από το πρώτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού την ίδια μέρα, έχει τονιστεί ότι το ιδιωτικό σύστημα υγείας εντάσσεται στο σχεδιασμό του Εθνικού. Και αυτός ο ενιαίος σχεδιασμός μπορεί να καταλήξει και μέχρι την επίταξη. Όλοι συμφωνούμε ότι όταν γίνεται κάποια επίταξη ο ιδιώτης αποζημιώνεται από το Κράτος για τη γη, τον εξοπλισμό ή τις εν γένει υπηρεσίες που προσφέρει για τους λόγους του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την επίταξη αυτή.

Επομένως, για τις κλίνες αυτές, η τιμή αποζημίωσης των ΜΕΘ εξισώθηκε με την τιμή που κοστολογεί ο ΕΟΠΥΥ τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όταν παρέχονται ανάλογες υπηρεσίες σε πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσαμε ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση για τους ίδιους. Σημειώνεται, ότι το πραγματικό κόστος μιας ΜΕΘ, με βάση τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία, ξεπερνά τα 2.000 ευρώ ημερησίως σε Ελλάδα και Ευρώπη.

2ον. Υπερκοστολογεί η Κυβέρνηση τα τεστ διάγνωσης του κορονοϊού που γίνονται στα ιδιωτικά εργαστήρια;

Όχι. Σε ό,τι αφορά τα τεστ, με ρύθμιση που έχει δρομολογηθεί, θα προβλέπεται ότι η αρχική τιμή αποζημίωσης των 85 ευρώ στα ιδιωτικά εργαστήρια θα μειώνεται σταδιακά στα 65 ευρώ ανάλογα με την ποσότητα των τεστ που διενεργούνται, δηλαδή χαμηλότερα ακόμη και από το ποσό των 70 ευρώ που χρεώνει το Ινστιτούτο Παστέρ στο Δημόσιο. Ας σταματήσει λοιπόν η υποκρισία. Δεν είναι ώρα για μικροπολιτική. Είναι ώρα ευθύνης».