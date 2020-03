Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Συλλεκτική φανέλα για τον κορονοϊό (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που θα διατεθούν τα έσοδα από την "ειδική αμφίεση" της ομάδας

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησε η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού και γενικότερα του ιατρικού κόσμου, που μάχεται εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού, οι διοικούντες τους πρωταθλητές Γαλλίας, έθεσαν προς πώληση στο διαδικτυακό τους κατάστημα, μία συλλεκτική φανέλα. Με μήνυμα «Tous Unis» (σ.σ. όλοι ενωμένοι), η ειδικά αφιερωμένη αυτή φανέλα, είναι διαθέσιμη έναντι 175 ευρώ, ενώ κυκλοφορούν μόλις 1.500 «κομμάτια».

Το ποσό που υπολογίζεται να συγκεντρωθεί, είναι περίπου 260.000 ευρώ, χρήματα που θα διατεθούν σε νοσοκομεία των Παρισίων.

«Αντιμέτωποι με την κρίση που περνάμε, όλοι εμείς στην Παρί Σεν Ζερμέν, κινητοποιούμαστε άμεσα, όπως όλοι οι εταίροι και οι φίλαθλοι μας. Μπορούμε, μόνο, να είμαστε ευαίσθητοι και ευγνώμονες για το τεράστιο έργο που κάνουν σε καθημερινή βάση οι υγειονομικοί, με κουράγιο και αφοσίωση, στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Ο αγώνας θα είναι μακροχρόνιος και ο σύλλογος επιθυμεί να τους προσφέρει συγκεκριμένη βοήθεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους, να ξεκουραστούν, να φάνε και να μοιραστούν μερικές στιγμές άνεσης με τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο χαρακτηριστικά ο «ισχυρός άνδρας» της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.