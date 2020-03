Αθλητικά

Αυγενάκης: Είμαστε σε πόλεμο, δεν σταματά ο αθλητισμός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον αθλητισμό μίλησε ο αρμόδιος υφυπουργός.

Για τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός στον τομέα του αθλητισμού μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Creta TV ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Για την επίσημη αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε πως «ήταν κάτι αναμενόμενο. Είμαστε σε έναν "πόλεμο". Μεγαλύτερη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή. Δεν σταματά ο αθλητισμός στη χώρα μας».

Ο κ. Αυγενάκης πρόσθεσε επίσης πως «έγκαιρα δώσαμε εντολή και έγιναν απολυμάνσεις σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας. Με το που σήμανε συναγερμός συμπεριλήφθηκαν όλα τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες στα μέτρα στήριξης για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».