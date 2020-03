Πολιτική

Μηταράκης: Κανένα κρούσμα κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας

Οι μετακινήσεις που «έρχονται» και ο έλεγχος των νεοαφιχθέντων.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κανένα κρούσμα, σε καμία δομή φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων σε όλη τη χώρα», διαβεβαίωσε τη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνονται οι ΠΝΠ για τις «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» και για την «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου».

Ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι έχουμε διαχωρίσει τις νέες αφίξεις, ενώ όσοι μπήκαν στη χώρα μετά την 1η Μαρτίου δεν πηγαίνουν στα ΚΥΤ αλλά σε ειδικές δομές που ελέγχονται ιατρικά. Πρόσθεσε ότι έχουμε περιορίσει την κυκλοφορία με αυστηρότερα μέτρα για τις δομές, από ό,τι στον ελληνικό πληθυσμό. «Βγαίνουν μόνο για να ψωνίσουν σε περιορισμένες ώρες ενώ ενημερώνουμε τους διαμένοντες στις γλώσσες που κατανοούν», εξήγησε ο υπουργός.

Για το θέμα της αποσυμφόρησης των δομών στα νησιά, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι πάνω από τους μισούς διαμένοντες θα φύγουν μέσα στο 2020. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα στα νησιά έχουμε 42.000 διαμένοντες. Οι νέες δομές είναι για κάτω από 20.000, άρα πάνω από τους μισούς, μέσα στο 2020, θα φύγουν από τα νησιά. Για το πού θα πάνε, υπενθύμισε την κυβερνητική τροπολογία εκκένωσης 11.000 θέσεων στην ενδοχώρα, από αυτούς που δεν δικαιούνται αυτές τις θέσεις βάσει των διεθνών συνθηκών. Επίσης, τόνισε πως με την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου «φεύγει κόσμος από τις υφιστάμενες δομές και δημιουργούνται επιπλέον θέσεις».

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι σε συνεργασία με τους ΟΤΑ «θα δημιουργήσουμε λελογισμένα και όπου χρειάζεται περαιτέρω δομές».

Εξάλλου, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 10.000 μετακινήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2020. «Στα τέλη Μαρτίου, για πρώτη φορά, οι διαμένοντες στα νησιά θα είναι λιγότεροι από τον Δεκέμβριο του 2019» είπε χαρακτηριστικά για το ξεκίνημα «στην πράξη» της αποσυμφόρησης των νησιών. «Ξέρω ότι δεν θέλει η Ελληνική Λύση να φύγουν από τα νησιά και να πάνε στην ενδοχώρα, αλλά θα γίνει και αυτό», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε, ακόμη, στην πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού, Γιώργου Κουμουτσάκου, βάσει της οποίας έχουμε πάρει έγκριση και χρηματοδότηση από την ΕΕ για 5.000 εθελοντικές μετακινήσεις «και σχεδιάζουμε κι άλλες μετακινήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2020».