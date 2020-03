Πολιτική

Υπερπτήσεις στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά

Αμείωτες οι προκλήσεις της Άγκυρας σε όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

Στις 13:57 ένα ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο το βορειοανατολικό τμήμα της Χίου, σε ύψος 6.700 ποδών.

Τα δύο μαχητικά της Άγκυτας ακολούθησαν την πορεία τους, πετώντας σε ίδιο ύψος πάνω απο τις Οινούσσες.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:04, μεμονωμένο τουρκικό F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο την νότια Χίο, σε ύψος 15.000 ποδών.

Οι τουρκικές προκλήσεις έχουν ξανα-ξεκινήσει στο Αιγαίο απο την αρχή της εβδομάδας, συνεχίστηκαν την 25η Μαρτίου και μάλιστα "συνοδεύτηκαν" απο την μονομερή κατάθεση στον ΟΗΕ, συντεταγμένων για την ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.