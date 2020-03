Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε και ο γιός του ηλικιωμένου από την Δαμασκηνιά

Ακόμη δύο στενοί συγγενείς του άνδρα που είχε πεθάνει προ ημερών, νοσηλεύονται με κορονοϊό.

Την τελευταία του πνοή, "χτυπημένος" απο τον κορονοϊό, άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο γιός του ηλικιωμένου απο την Δαμασκηνιά Κοζάνης που πέθανε προ ημερών απο την φορνική επιδημία.

Ο άτυχος 62χρονος, που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, στην Θεσσαλονίκη, ήταν παιδί του 90χρονου ιδιοκτήτη του καφενείου του χωριίου, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν απο λίγα 24ώρα.

Σε νοσοκομειο με κορονοϊό εξακολουθούν να νοσηλεύονται η μητέρα του και χήρα του ηλικιωμένου, καθώς και η χήρα, πλέον, του 62χρονου άνδρα.

