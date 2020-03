Κοινωνία

Βουτιά θανάτου στη Σαλαμίνα

Τραγικό τέλος για οδηγό που έπεσε στο λιμάνι.

(φωτογραφία αρχείου)

Όχημα ιδιωτικής χρήσης έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα στην περιοχή του λιμανιού Βουρκαρίου Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ένας 74χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 74χρονος, Έλληνας, που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ανασύρθηκε από διερχόμενο ιδιώτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το όχημα του άτυχου άνδρα αναμένεται να ανελκυστεί από γερανοφόρο όχημα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σαλαμίνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.