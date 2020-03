Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα κυλήσει η Παρασκευή. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια αναμένονται την Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και νότια βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων, 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Ωίδιο στο αμπέλι:

Σε αμπελώνες που είχαν εκτεταμένες προσβολές την περασμένη βλαστική περίοδο, και είναι εμφανή τα σημάδια της ασθένειας στις κληματίδες (καστανές κηλίδες) να πραγματοποιηθεί μια τουλάχιστον επέμβαση από το στάδιο της έκπτυξης 2-3 φύλλων (μήκος βλαστού 5-7 εκ.περίπου).

Ο ψεκασμός αυτός είναι καθοριστικής σημασίας για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας. Καλό είναι το πρόγραμμα φυτοπροστασίας να ξεκινήσει με ένα σκεύασμα επαφής.

Στις ευαίσθητες ποικιλίες που παρατηρείται έξοδος προσβεβλημένων βλαστών συστήνεται επιπλέον της επέμβασης η προσπάθεια απομάκρυνσης και καταστροφής των βλαστών αυτών. Σκευάσματα ανταγωνιστικών μυκήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας. Δύο διαδοχικές εφαρμογές απαιτούνται για την εγκατάσταση των ανταγωνιστών μυκήτων και επαναλήψεις ανά 7-10 μέρες σε απόσταση 5 ημερών από θειούχα σκευάσματα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

