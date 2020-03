Κοινωνία

Τσιάρας σε δικαστές: κανονικά η έκδοση αποφάσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι κατευθύνσεις προς τις ηγεσίες των ανωτατων δικαστηρίων της χώρας και η συζήτηση για παράταση στην μερική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ζήτησε από τους προέδρους των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (Άρειος Πάγος - Συμβούλιο της Επικρατείας - Ελεγκτικό Συνέδριο) να προχωρούν οι δικαστές στην έκδοση αποφάσεων κατά την διάρκεια της μερικής αναστολής των δικαστηρίων, καθώς η έκδοση αποφάσεων εξαιρείται από τις περιπτώσεις μερικής αναστολής που προβλέπει η σχετική ΠΝΠ.

Ήδη, στο ΣτΕ έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις των συμβούλων της Επικρατείας, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου Αθ.Ράντου προς αποφυγή καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα παρατείνεται η μερική πανελλαδική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα.

Μάσκες, γάντια και απολυμαντικό υγρό για την προστασία Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, "την προμήθεια υλικού ατομικής προστασίας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, αλλά και των Δικαστικών Υπαλλήλων που υπηρετούν ως προσωπικό ασφαλείας στα δικαστήρια της χώρας έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πρώτη φάση της προμήθειας αφορά 6.000 φιάλες απολυμαντικού υγρού των 500 ml έκαστο, 5.000 μάσκες υψηλής ποιότητας FFP2/Ν95 καθώς και 5.000 γάντια νιτριλίου. Η παράδοση του υλικού θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και θα διατεθεί άμεσα μέσω των Ανωτάτων Δικαστηρίων στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, καθώς και στους δικαστικούς υπαλλήλους".