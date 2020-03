Οικονομία

Ντράγκι: Είμαστε σε πόλεμο, πρέπει να διογκωθεί το δημόσιο χρέος

Καμπανάκι κινδύνου από τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις λόγω κορονοϊού.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι κάλεσε τα κράτη να "απορροφήσουν" τις απώλειες που καταγράφει ο ιδιωτικός τομέας εξαιτίας του κορονοϊού, τη στιγμή που η σημερινή ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα εξετάσει το πώς θα καταστεί δυνατό να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

"Η απώλεια εισοδημάτων που υφίσταται ο ιδιωτικός τομέας --και όλο το χρέος που ανελήφθη για να καλυφθεί το έλλειμμα-- πρέπει τελικά να απορροφηθεί, πλήρως ή εν μέρει, στους απολογισμούς των κυβερνήσεων", γράφει ο Μάριο Ντράγκι σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ από την εφημερίδα Financial Times.

Συγκρίνοντας τον αντίκτυπο του ιού με αυτόν του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο πρώην ισχυρός άνδρας του ευρώ, μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, εκτιμά πως το δημόσιο χρέος θα πρέπει να διογκωθεί "ώστε να προστατευθούν οι πολίτες και η οικονομία από τα σοκ για τα οποία δεν ευθύνεται ο ιδιωτικός τομέας" και τα οποία "δεν μπορεί να απορροφήσει".

"Η εναλλακτική επιλογή (...) θα ήταν πολύ πιο βλαπτική για την οικονομία και ενδεχομένως για την αξιοπιστία της κυβέρνησης", προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Ντράγκι, έγκειται αποκλειστικά στο κράτος να προστατεύσει τις θέσεις απασχόλησης και να εγγυηθεί τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με μέτρα όπως η εγγύηση τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις και άμεσες συνεισφορές.

"Μια αλλαγή νοοτροπίας είναι επίσης απαραίτητη σ' αυτή την κρίση όπως και σε καιρό πολέμου", προσθέτει ο Ιταλός οικονομολόγος.