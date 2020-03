Πολιτική

Σοϊλού για Έβρο: βομβαρδίσαμε την Ελλάδα με σφαίρες και βόμβες αερίου

Συνεχίζει τις προκλήσεις και τα fake news η Τουρκία, δια στόματος του υπουργού των Εσωτερικών της. Ωμή παραδοχή για τη δράση τους στον Έβρο.

Συνεχίζουν την πολιτική των προκλήσεων οι Τούρκοι, αυτή τη φορά δια στόματος του υπουργού Εσωτερικών της Άγκυρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

"Τα ελληνικά στρατεύματα παρενοχλούν τα δικά μας. Εμείς ανταποδώσαμε δέκα φορές περισσότερα προς την Ελλάδα. Βομβαρδίσαμε την άλλη πλευρά με σφαίρες και βόμβες αερίων επί ώρες. Μπορούμε να το κάνουμε ξανά" δήλωσε ο ίδιος για την κατάσταση στις Καστανιές του Έβρου.

Παράλληλα υποστήριξε ψευδώς πως περισσότεροι από 150.000 παράνομοι μετανάστες πέρασαν σε ελληνικό έδαφος.

"Από τα χερσαία σύνορα στον Έβρο από τις 28/2 και μετά, πέρασαν προς την Ευρώπη 148.360 άτομα. Και 2.300 πέρασαν από το Αιγαίο. Συνολικά πέρασαν 150.600 άτομα. Αυτή τη στιγμή περίπου 4.600 άτομα περιμένουν στη συνοριακή πύλη στις Καστανιές. Τους καλύπτουμε όλες τις ανάγκες, μεταξύ των οποίων τρία γεύματα τη μέρα, ανάγκες υγείας και απολύμανση" πρόσθεσε ο Σοϊλού.