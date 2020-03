Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Φωτιά” έχει πάρει το 13033 από τα sms

Τι δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των πολιτών που επιλέγουν την αποστολή μηνύματος SMS στο 13033 για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό Covid-19.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Κατά το πρώτο 24ωρο λειτουργίας της (από τις 6 το πρωί της 23ης Μαρτίου ως τις 6 το πρωί της 24ης Μαρτίου) η υπηρεσία του 13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα μηνύματα SMS, τα οποία αντιστοιχούν στο 65% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε.



Στο δεύτερο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της 24ης Μαρτίου ως τις 6 το πρωί της 25ης Μαρτίου, το 13033 διεκπεραίωσε 1,8 εκατ. έγκυρα μηνύματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε η υπηρεσία. Σε σχέση με το πρώτο 24ωρο παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των έγκυρων μηνυμάτων κατά 38,5%.



Στο τρίτο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της 25ης Μαρτίου ως τις 6 το πρωί της 26ης Μαρτίου, το 13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα μηνύματα, που αντιστοιχούν στο 85% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε η υπηρεσία.



Όπως σημειώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης "τα ανωτέρω στοιχεία και κυρίως η καθημερινή αύξηση στο ποσοστό των έγκυρων μηνυμάτων, δείχνουν πως οι πολίτες εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την υπηρεσία. Με την ευκαιρία, σημειώνεται ότι οι οδηγίες για τη σύνταξη μηνύματος και αποστολή του στο 13033 είναι διαθέσιμες στη σχετική ενότητα του forma.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή SMS στο 13033 δεν έχει χρέωση.

Επίσης, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες και σε σύγκριση με τις αρχές Μαρτίου, καταγράφεται αύξηση στην κίνηση δεδομένων -κυρίως στα σταθερά δίκτυα-, η οποία διαμορφώνεται στο 50%, ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας των πολιτών, η οποία πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η επιπλέον κίνηση έχει διεκπεραιωθεί με επάρκεια από τα σχετικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι και πως οι αντίστοιχες υποδομές έχουν συγκεκριμένες χωρητικότητες και δυνατότητες αναβαθμίσεων.

Η υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι βασική παράμετρος κατά τις παρούσες συνθήκες και οι αναλυτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 16 Μαρτίου 2019, είναι σημαντικό να τηρούνται από όλους μας ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών".