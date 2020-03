Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο η Ελλάδα στην ΕΕ οδηγεί εργαζόμενους σε ανεργία και μειώσεις μισθών 50%

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση πως με την στάση της δημιουργεί "νέα γενιά ανέργων και φτωχών". Η απάντηση του Στέλιου Πέτσα και η αντίδραση Χαρίτση.

«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που αντί η κυβέρνηση να στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους σε απολύσεις και μειώσεις μισθών ως και 50% επ' αόριστον, δημιουργώντας νέα γενιά ανέργων και φτωχών», καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί την κυβέρνηση «αντί να βάζει βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας δίνοντας ένα επίδομα 800 ευρώ για ενάμιση μήνα στους εργαζόμενους και στέλνοντάς τους στην ανεργία, ας δει τι κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για τους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων, στηρίζοντας έτσι και τις επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όπως αποκάλυψε σήμερα η "Εφημερίδα των Συντακτών" στη Γαλλία το κράτος πληρώνει το 100% του μισθού, στη Σουηδία το κράτος πληρώνει το 95% του μισθού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ισπανία το κράτος πληρώνει το 80% του μισθού, ενώ στη Δανία και την Πορτογαλία, το κράτος πληρώνει το 75% του μισθού.

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Βρούτσης λοιπόν να αφήσουν τα προσχήματα και να πάρουν άμεσα πίσω την άθλια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα οδηγήσει σε πλήρη φτωχοποίηση όλους τους εργαζόμενους αλλά θα τινάξει στον αέρα και το σύνολο της οικονομίας από την έλλειψη αγοραστικής δύναμης την επομένη της κρίσης», καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τσίπρας: Αυτό που προέχει τώρα είναι η προστασία της υγείας των πολιτών

Εν τω μεταξύ, την ανάγκη στήριξης της δημόσιας υγείας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ενώ εξέφρασε τους φόβους του για την επιδείνωση της κατάστασης στην οικονομία.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας στη παρέμβασή του, μεταξύ άλλων ανέφερε: "Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι η προστασία της υγείας των πολιτών. Να ενισχυθεί το ΕΣΥ, να προσληφθούν άμεσα νοσηλευτές και γιατροί, να αυξηθούν οι κλίνες εντατικής θεραπείας. Θα σταθούμε αρωγοί με εποικοδομητικές προτάσεις στη μάχη για τη προστασία της ζωής, αλλά και αυστηροί κριτές στο βαθμό που δεν υλοποιούνται αποτελεσματικά μέτρα από τη κυβέρνηση για τη στήριξη της δημόσιας υγείας" .

Για τον τομέα της οικονομίας είπε: "Στο μέτωπο της οικονομίας, τα πράγματα δυστυχώς είναι ακόμη πιο δυσάρεστα. Η χώρα μας είναι ουραγός στη Ευρώπη σε μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί πλήρως ένα μοντέλο εργασιακής ανασφάλειας, απολύσεων και μισών μισθών. Αν επιμείνουν σε ημίμετρα και δε λάβουν γενναία οριζόντια μέτρα, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε έκρηξη της υφεσης και της ανεργίας και οι κόποι του λαού μας θα πάνε στράφι".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Π.Γ. εκτίμησε την τρέχουσα κατάσταση που αφορά την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, όπως και την κατάσταση της οικονομίας. Επίσης, συζήτησε και εκτίμησε την κατάσταση στην Ευρώπη υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση "στο πλαίσιο αυτό, η Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει τα παρακάτω:



Στο πεδίο της δημόσιας υγείας, είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να σταματήσει να ολιγωρεί και να πάρει τώρα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας:



Να προχωρήσει δηλαδή στην άμεση πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας της χώρας.



Να ενσωματώσει στον συνολικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας όλες τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας: τα κέντρα υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, τα περιφερειακά ιατρεία και οι ΤΟΜΥ.



Να εξοπλίσει με όλα τα απαραίτητα υλικά για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού τις μονάδες υγείας.



Να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ώστε να προστεθούν στη δυναμικότητα του εθνικού συστήματος για την αύξηση των ΜΕΘ και την προετοιμασία για τη διαφαινόμενη αύξηση των κρουσμάτων.



Να πραγματοποιήσει μαζικά διαγνωστικά τεστ τόσο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τους πολίτες, όπως συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ήδη υλοποιούν πολλές χώρες.



Να προμηθεύσει με εξοπλισμό το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο μπορεί να κάνει ως 1.000 τεστ την ημέρα.



Στο πεδίο της οικονομίας, είναι απαραίτητη μια γενναία ένεση ρευστότητας προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε ύφεση. Δεν αρκούν μόνο τα εγγυοδοτικά εργαλεία ή η αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις χρειάζονται απευθείας ενισχύσεις σε χρήμα τώρα και όχι εκ των υστερών, γιατί τότε θα είναι πλέον πολύ αργά. Υπάρχουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, υπάρχει και το μαξιλάρι ασφαλείας που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον χρειαστεί. Αν δεν προχωρήσουν άμεσα ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας με απρόβλεπτες συνέπειες.



Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, τα μέτρα που λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο έχουν ως μοναδικό στόχο τη διάλυση της αγοράς εργασίας. Είναι πλέον φανερό πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία για την εφαρμογή ακραία νεοφιλελεύθερων συνταγών, που δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Πρόκειται για μέτρα που αφενός μετακυλύουν το κόστος της κρίσης στους εργαζόμενους και, αφετέρου, θα οδηγήσουν σε δραματική αύξηση της ανεργίας. Απαιτούμε να παρθούν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση στην περίοδο της πανδημίας.



Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποψινή Σύνοδος Κορυφής έχει ξεχωριστή σημασία για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πεδίο. Η ηγεσία της Ε.Ε. οφείλει να πάρει μέτρα εδώ και τώρα εκτός του συνήθους πλαισίου που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Είναι αναγκαία μια γενναία δέσμη μέτρων επεκτατικής πολιτικής, ώστε η Ε.Ε. να μην οδηγηθεί ξανά σε κρίση, η οποία, εκτός των άλλων, θα δοκιμάσει ακόμα και τη συνοχή της. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την έκδοση ευρωομόλογου, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία και να αμοιβαιοποιηθεί το χρέος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η λήψη του μέτρου αυτού είναι επιτακτική.



Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τις οργανώσεις του, όλα τα στελέχη και τα μέλη του, στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την αλληλεγγύη. Το κόμμα μας, σε συνεργασία με τους φορείς της Πολιτείας και την αυτοδιοίκηση, αλλά και μαζί με ολόκληρο τον ελληνικό λαό δηλώνει παρών σε αυτή τη μάχη. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να βγούμε νικητές".

Απάντηση Πέτσα στον ΣΥΡΙΖΑ

«Ας καταλάβουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι για να καταβάλλεται έστω και το 1% ενός μισθού κάποιος πληρώνει. Κράτος, εργαζόμενοι και εργοδότες, όλοι μαζί, αναλαμβάνουμε ένα μέρος του κόστους για να βγούμε από την κρίση όρθιοι. Για αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει μόνο τα 800 ευρώ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ», απάντησε ο Στέλιος Πέτσας σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε: «Δίνουμε ασφαλιστική κάλυψη επί των ονομαστικών μισθών για όλους τους δικαιούχους των 800 ευρώ για την προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Διαφυλάττουμε τις θέσεις εργασίας, απαγορεύοντας ρητά τις απολύσεις με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας κατά ποσότητα και ποιότητα. Δίνουμε την αναγκαία ευελιξία χωρίς εκπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα, ώστε ο εργαζόμενος για όσο χρόνο διαρκεί η πρωτοφανής αυτή κρίση να λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των αποδοχών του. Αναστέλλουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και εξασφαλίζουμε περίοδο χάριτος για τις τραπεζικές υποχρεώσεις. Διευρύνουμε την περίμετρο όσων λαμβάνουν στήριξη από την Πολιτεία ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για τη στήριξη και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Είναι ώρα ευθύνης και όχι φθηνού λαϊκισμού».

Χαρίτσης: Προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο της εργασίας

Ωστόσο άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χαρίτσης αναφέρει:

"Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την απολογητική του απάντηση επιχειρεί ανεπιτυχώς να διασκεδάσει τις κάκιστες εντυπώσεις και να συγκαλύψει τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας και στους εργαζόμενους.

Επαναλαμβάνουμε καθαρά:

1. Το κράτος οφείλει να καλύψει τους μισθούς των εργαζομένων πλήρως. Το κόστος αυτού του μέτρου είναι 330 εκ / μήνα επιπλέον από αυτά που δίνει σήμερα η ΝΔ για τους μισθωτούς. Οι δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν. Το διαρκές και επιτακτικό ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση.

2. Η κυβέρνηση πράττει το ακριβώς αντίθετο από το να διαφυλάττει τις θέσεις εργασίας. Με τα μέτρα της αναστέλλει τις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε ανέργους επιδοματούχους. Το μόνο που ζητά στην περίπτωση της αναστολής είναι η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας. Όχι των ίδιων εργαζομένων, όχι των ίδιων συμβάσεων, όχι με τους όρους που δούλευαν πριν ούτε με τους μισθούς που δούλευαν πριν.

3. Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά για όσες επιχειρήσεις δεν θέσουν σε αναστολή τις σχέσεις εργασίας, η κυβέρνηση συγκρότησε και νέο μηχανισμό εκ περιτροπής εργασίας. Όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν οι μισοί την μια εβδομάδα και οι μισοί την άλλη, λαμβάνοντας το 50% μισθού. Ώστε να μην μείνει κανένας εργαζόμενος μετά απ' αυτή την κρίση χωρίς είτε να έχει κλονιστεί η θέση εργασίας του είτε να έχει συρρικνωθεί ο μισθός του.

4. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον ότι στην περίπτωση των εργαζομένων η κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρήσουν τουλάχιστον τον μισό μισθό τους για να βάλουν πλάτη στην κρίση, αλλά στην περίπτωση των ιδιωτικών κλινικών θεωρεί ότι πρέπει να διπλασιάσει την αποζημίωση τους. Εκεί δεν πληρώνει κάποιος; Ή μήπως για τους κλινικάρχες υπάρχουν λεφτόδεντρα;

Είναι προφανές σε όλους ότι αυτοί που τελικά προσπαθούν με φτηνούς λαϊκισμούς να ξεγελάσουν τον κόσμο της εργασίας είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης.?"