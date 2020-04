Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: ενημερώνει και θωρακίζει τα παιδιά εν μέσω κορονοϊού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις υπηρεσίες που παρέχει με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη λήψη και την εφαρμογή των νέων μέτρων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετά την ανακοίνωση απαγόρευσης της μετακίνησης των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, και έχοντας σταθερό μέλημα την προστασία των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, των παιδιών και των οικογενειών που συστηματικά στηρίζει αλλά και εκείνων που χρειάζονται τη στήριξή μας λόγω των έκτακτων συνθηκών, ενημερώνει για τις υπηρεσίες που παρέχει με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη λήψη και την εφαρμογή των νέων μέτρων.

Επαγρυπνώντας για την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει κινητοποιηθεί άμεσα ώστε να ενημερώσει και να θωρακίσει τα παιδιά στις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες. Οι άνθρωποι των Σπιτιών και το επιστημονικό προσωπικό βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στα παιδιά, φροντίζοντας να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας, να προσφέρουν ευκαιρίες και τρόπους δημιουργικής απασχόλησης αλλά και αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη διατήρηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Με γνώμονα επίσης την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της προστασίας και της ασφάλειας όλων, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνεται σε κάθε συμπολίτη μας, σε κάθε παιδί και την οικογένειά του, σε κάθε άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρέχει:

Γραμμή SOS 1056 (χαρακτηρισμένη ως Γραμμή έκτακτης ανάγκης και διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112).

Καλείτε δωρεάν τη Γραμμή SOS 1056, όλο το 24ωρο, καθημερινά, για:

Συμβουλευτική και Κοινωνική υποστήριξη

Αναφορές ανώνυμες ή επώνυμες για κακοποίηση παιδιών

Ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια

Παροχή κατευθύνσεων για κάθε θέμα και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες

Τηλεφωνική σύνδεση με γιατρούς για προβλήματα υγείας παιδιών

Περιστατικά εξαφάνισης παιδιών και εφήβων (0 έως 18 ετών) και ενηλίκων (18 έως 60 ετών)

Ατομική συμβουλευτική μέσω skype από Ψυχολόγους

Άμεσα διαθέσιμο Chat Application, με το οποίο θα μπορούν παιδιά να επικοινωνούν με τους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς της Γραμμής. Το Chat App υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΤΕ.

Υποστήριξη παιδιών με προβλήματα Υγείας

Διακομιδές πανελλαδικά, νεογνών και παιδιών με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας του Οργανισμού μας (Ασθενοφόρα)

Κάλυψη ιατρικών αναγκών παιδιών

Ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά

Τηλεφωνική σύνδεση με γιατρούς

Υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης

Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τα 13 Κέντρα Στήριξης πανελλαδικά (Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κέρκυρα, Κόρινθος, Λάρισα, Λέσβος, Πάτρα, Πύργος, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χανιά)

Κάλυψη έκτακτων μετακινήσεων με οχήματα άμεσης επέμβασης του Οργανισμού

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα και απαιτείται η άμεση μετακίνησή σας, καλέστε μας στη Γραμμή SOS 1056.

Ενημέρωση/Επικοινωνία

Ενημερωτικά άρθρα από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού (γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) αναρτώνται στο www.hamogelo.gr και στα social media του Οργανισμού.

Στα social media του Οργανισμού δεχόμαστε τις απορίες, τους προβληματισμούς γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, παιδιών κ.λ.π. Απαντήσεις δίνονται από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού.

Ειδικές διαδικτυακές εκπομπές «Ρώτα το Χαμόγελο» με θεματικές, που αφορούν στη διαχείριση όλων των θεμάτων που απασχολούν ενήλικες και παιδιά σε σχέση με τον κορωνοϊό. Στις εκπομπές θα συμμετέχουν και θα απαντούν στις ερωτήσεις των θεατών γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.

Εκπαίδευση

Άμεσα διαθέσιμη Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα YouLearn για την υλοποίηση μαθημάτων εξ αποστάσεως ενισχυτικής διδασκαλίας με την εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών. Τη δράση ευγενικά υποστηρίζει η CISCO.

Επιπρόσθετα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διαχείριση της μεγάλης αυτής κρίσης, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και με το Υπουργείο Υγείας και έχει θέσει στη διάθεσή του τις εξειδικευμένες Κινητές Μονάδες του.