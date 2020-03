Πολιτική

Γεννηματά: Είναι ώρα να εκδοθούν κορονο-ομόλογα

Σε οκτώ σημεία επικεντρώθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, στην προσύνοδο, μέσω τηλεδιάσκεψης, των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.



H πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε , στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - PES Leaders, που προηγείται της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Η κ. Γεννηματά, στην παρέμβασή της, επικεντρώθηκε σε οκτώ σημεία. Όπως τόνισε: 1) Εμείς στην Ελλάδα «μένουμε σπίτι» για να σώσουμε ζωές. 2) Στηρίζουμε την επιστολή των εννέα προέδρων και πρωθυπουργών προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 3) Η Ευρώπη δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. 4) Η Ευρώπη έχει ήδη καθυστερήσει στο να δώσει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στα κράτη-μέλη. 5) Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο τύπου «Μάρσαλ» είναι αναγκαίο. Είναι ώρα να εκδοθούν κορονο-ομόλογα, που θα αποπληρωθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς νέες δημοσιονομικές υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. 6) Αυτά τα ποσά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα Εθνικά Συστήματά Υγείας, να υποστηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχθούν τα νοικοκυριά. 7) Είναι ώρα να δημιουργηθεί ένα Ταμείο για πρόσθετες παρεμβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, αλλά και των ανέργων. 8) Εάν αποτύχουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας αυτήν την ώρα, βάζουμε σε ρίσκο την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.